Les marchés mondiaux tremblent alors que les banques centrales deviennent plus belliqueuses

Parmi les mesures les plus spectaculaires prises par les autorités monétaires ces derniers jours, citons une augmentation de 75 points de base de la Réserve fédérale - la plus forte hausse des taux américains en près de trois décennies - la première hausse de la Banque nationale suisse en 15 ans et une autre augmentation de 25 points de base de la Banque d'Angleterre.

Les investisseurs se préparent à d'autres mesures audacieuses. Aux États-Unis, les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluaient vendredi à 44,6 % la probabilité que le taux des fonds fédéraux atteigne 3,5 % d'ici la fin de l'année, par rapport au niveau actuel de 1,58 %, selon le FedWatch du CME. Cette probabilité était inférieure à 1 % il y a une semaine.

L'attitude de plus en plus belliqueuse de la Fed a alimenté des mouvements sauvages sur les marchés mondiaux, les banques centrales s'empressant de mettre fin aux mesures de soutien monétaire qui ont contribué à propulser les prix des actifs à la hausse pendant des années.

Les inquiétudes selon lesquelles la trajectoire agressive de la Fed en matière de hausse des taux poussera l'économie vers la récession se sont accrues ces derniers jours, mettant à mal les actions - qui sont entrées en territoire de marché baissier en début de semaine lorsque le S&P 500 a étendu la baisse de son record à plus de 20 %. La baisse de 6 % de l'indice cette semaine l'a mis sur la voie de sa pire chute hebdomadaire depuis mars 2020.

L'indice européen Stoxx 600 est en baisse d'environ 17 % cette année, tandis que la moyenne des actions Nikkei du Japon est en recul d'environ 10 %.

L'évolution des attentes en matière de taux a également provoqué de fortes fluctuations sur les marchés obligataires et des devises. L'indice ICE BofAML MOVE, qui suit la volatilité du Trésor, se situe à son plus haut niveau depuis mars 2020, tandis que l'indice Deutsche Bank Currency Volatility, qui mesure les attentes en matière de fluctuations des devises, a également augmenté cette année.

Les marchés ont remanié les paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne depuis la réunion de la semaine dernière, la BCE étant désormais attendue pour une hausse de 25 points de base en juillet et au moins une hausse de 50 points de base d'ici septembre. Certains économistes estiment que les plans visant à créer un nouvel outil pour contenir le stress du marché obligataire devraient permettre à la banque centrale de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour procéder à des hausses de taux agressives si nécessaire.

Les marchés monétaires tablent désormais sur une hausse d'environ 272 points de base d'ici juillet 2023, ce qui porterait les taux à 2,1 % à cette date. En comparaison, une hausse à 1,5 % au début de 2024 était prévue au début du mois de juin. [ECBWATCH]

En Australie, les contrats à terme montrent que les marchés s'attendent à ce que le taux de référence, actuellement de 0,85 %, dépasse 4 % l'année prochaine, alors que les responsables de la banque centrale prévoient un pic des taux autour de 2,5 %.

Le taux de référence de la Grande-Bretagne est maintenant à son plus haut niveau depuis janvier 2009, lorsque les coûts d'emprunt ont été réduits alors que la crise financière mondiale faisait rage. C'est la cinquième fois que la BoE augmente ses taux depuis décembre, lorsqu'elle est devenue la première grande banque centrale à resserrer sa politique monétaire suite à la pandémie de COVID-19.

Dans l'ensemble, les banques centrales mondiales ont déjà relevé les taux 124 fois depuis le début de l'année, contre 101 hausses pour toute l'année 2021 et six en 2020, selon les données de BofA Global Research.

Une exception notable à la tendance a été la Banque du Japon, qui s'en est tenue à des paramètres ultra-facile et à un vœu d'acheter des obligations à 10 ans tous les jours pour ancrer les coûts d'emprunt.

Pourtant, les spéculateurs qui ont parié sur une capitulation finale ne semblent pas particulièrement découragés. Le yen japonais glisse, la courbe des taux est déformée et le marché obligataire est presque en train de céder à la lutte entre les fonds spéculatifs et les décideurs politiques.

Le resserrement de la politique monétaire intervient au lendemain de la pire inflation que de nombreux pays aient connue depuis des décennies. Les prix à la consommation américains, par exemple, ont augmenté en mai à leur rythme le plus rapide depuis 1981.

Les taux plus élevés, la flambée des prix du pétrole et les turbulences du marché contribuent tous à des conditions financières plus strictes depuis 2009, selon un indice de Goldman Sachs qui utilise des paramètres tels que les taux de change, les fluctuations des actions et les coûts d'emprunt pour compiler les indices de conditions financières les plus utilisés.

Le resserrement des conditions financières peut se traduire par une réduction des plans de dépenses, d'épargne et d'investissement des entreprises et des ménages. Un resserrement de 100 points de base des conditions réduit la croissance d'un point de pourcentage l'année suivante, selon Goldman.