Les rendements des obligations de la zone euro étaient à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine à l'ouverture des marchés lundi, après qu'une série de réunions récentes des principales banques centrales ait donné aux investisseurs une plus grande confiance dans les réductions de taux d'ici le milieu de l'année.

** Les principales données publiées cette semaine sont l'inflation de base PCE aux États-Unis, vendredi, et l'IPC flash de l'Espagne, mercredi, et de la France et de l'Italie, vendredi.

** Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est resté stable sur la journée à 2,32%, à une fraction du plus bas niveau atteint en une semaine vendredi. Les rendements évoluent inversement aux prix.

** Le rendement de référence de la zone euro a perdu 11,5 points de base (pb) la semaine dernière, et se dirige vers sa première baisse mensuelle de 2023.

** Les rendements ont eu tendance à augmenter en janvier et février, car les opérateurs ont repoussé les attentes de réductions substantielles des taux d'intérêt jusqu'au milieu de l'année 2024. Toutefois, à la suite de plusieurs réunions des banques centrales la semaine dernière, les marchés sont devenus plus confiants dans l'éventualité d'une baisse des taux d'intérêt.

** La Réserve fédérale a maintenu les taux stables mais a réitéré sa projection de réduire les taux d'intérêt de 75 points de base d'ici la fin de l'année, la Banque d'Angleterre a déclaré que l'économie allait dans la bonne direction pour les réductions et, en Suisse, où l'inflation est plus faible, la Banque nationale suisse a surpris les marchés en réduisant les coûts d'emprunt de 25 points de base.

** Le rendement italien à 10 ans a augmenté d'environ 1 pb à 3,65%, après une baisse de 6 pb la semaine dernière. L'écart très surveillé entre les rendements allemands et italiens était de 130 points de base, en hausse par rapport à un plus bas de plus de deux ans de 115 points de base à la mi-mars.

** Le rendement à deux ans de l'Allemagne est resté stable à 2,81% et le rendement à deux ans de l'Italie a baissé de deux points de base à 3,38%. (Reportage d'Alun John, édition de Peter Graff)