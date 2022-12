Marketmind : Derniers hurrahs

La ligne d'arrivée de l'une des années les plus turbulentes jamais enregistrées sur les marchés financiers est en vue, mais les investisseurs doivent se préparer à une dernière vague de volatilité cette semaine, lorsque la Réserve fédérale et trois autres grandes banques centrales fixeront les taux d'intérêt.

La Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse devraient toutes augmenter leurs taux de 50 points de base chacune dans le courant de la semaine, de sorte que la perturbation potentielle du marché viendra des conférences de presse qui suivront.

En Asie, la banque centrale des Philippines devrait suivre la Fed et réduire le rythme des hausses de taux à 50 points de base, contre 75 points de base lors de sa dernière réunion, et les responsables politiques de Taïwan devraient procéder à une nouvelle hausse de 12,5 points de base.

Les ventes au détail chinoises, l'inflation indienne et le chômage australien figurent parmi les données économiques régionales les plus importantes de la semaine, et les marchés continueront d'être sensibles aux flux et reflux de l'assouplissement par Pékin de sa politique de zéro COVID.

Mais la direction et le ton de la semaine seront donnés par le président de la Fed, Jerome Powell, à Washington, et dans une moindre mesure par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à Francfort, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, à Londres.

Jusqu'à présent ce mois-ci, nous avons eu des hausses "hawkish" en Australie et en Inde, contrebalancées par une hausse "dovish" au Canada. Les investisseurs abordent les réunions avec prudence - l'indice MSCI Asia ex-Japan a enregistré deux baisses hebdomadaires consécutives, et l'indice MSCI World vient d'afficher sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre.

Ceci malgré le net optimisme entourant la réouverture économique de la Chine - les actions de Shanghai ont gagné 3,3 % la semaine dernière et ont augmenté cinq des six dernières semaines, et les taux de change onshore et offshore du yuan ont franchi la barre des 7 par dollar la semaine dernière.

Graphique : Actions chinoises - variation hebdomadaire -

Mais à mesure que les restrictions du COVID s'estompent, le système de santé de la Chine sera mis à rude épreuve et l'impact sur sa population de 1,4 milliard d'habitants reste à voir.

Pendant ce temps, à Hong Kong, le magnat pro-démocratie et critique de la Chine Jimmy Lai a été condamné à plus de cinq ans de prison pour fraude.

L'inflation annuelle en Inde devrait avoir ralenti à 6,4 % en novembre, contre 6,77 % en octobre, ce qui serait le plus bas niveau depuis février.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Inflation en Inde (novembre)

- Prix des marchandises au Japon (novembre)

- Indice de l'enquête sur les entreprises au Japon (T4)