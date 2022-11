Presse: le président de la BNS Jordan annonce de nouveau des hausses de taux

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a une nouvelle fois signalé que les taux vont bientôt augmenter à nouveau. Le président de la BNS Thomas Jordan l'a déclaré mardi soir lors d'une rencontre à Zurich. Il a souligné que la politique monétaire actuelle est trop accommodante pour combattre l'inflation en Suisse.

La politique monétaire est encore trop expansive et il faudra très probablement encore l'adapter, a déclaré M. Jordan, cité par l'agence Reuters. Il y a une certaine probabilité que la politique monétaire soit resserrée, a-t-il ajouté et on ne peut exclure de nouvelles hausses de taux.

Cette année, la BNS a déjà augmenté deux fois son taux directeur, à actuellement 0,5% après l'avoir maintenu à -0,75% durant plus de sept ans. Elle a aussi admis une valorisation nominale du franc, afin de modérer les effets des hausses de prix.

La prochaine réunion de la BNS pour l'appréciation de la politique monétaire est agendée au 15 décembre.

