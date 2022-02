Schweizerische Nationalbank : Benjamin M. Friedman donnera la Karl Brunner Distinguished Lecture en 2022

Communiqué de presse

Communication

Case postale, CH-8022 Zurich Téléphone +41 58 631 00 00 communications@snb.ch

Zurich, le 16 février 2022

Benjamin M. Friedman donnera la Karl Brunner Distinguished Lecture en 2022

Benjamin M. Friedman sera en 2022 le conférencier du cycle Karl Brunner Distinguished Lecture Series de la Banque nationale suisse (BNS). Professeur d'économie politique à l'université de Harvard, il a publié un grand nombre de travaux d'importance majeure dans le domaine de la politique monétaire et budgétaire. Une partie de ses recherches porte sur la question de savoir quelles stratégies de politique monétaire permettent aux banques centrales d'accomplir leur mandat de manière optimale. A côté de son activité universitaire, Benjamin M. Friedman a été notamment membre de l'Economic Advisory Panel de la Réserve fédérale de New York et membre du groupe consultatif économique du Congressional Budget Office.

Dans ses travaux les plus récents, Benjamin M. Friedman s'est attaché à plusieurs reprises à analyser les liens entre économie, éthique et religion. Il est l'auteur des ouvrages The moral consequences of economic growth (2005) et Religion and the rise of capitalism (2021). Lors de sa conférence, Benjamin M. Friedman examinera l'influence exercée par la religion sur la réflexion économique.

La sixième conférence du cycle Karl Brunner Distinguished Lecture Series se tiendra le jeudi 22 septembre 2022 à 17 h 30 à l'Audi Max de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. La forme sous laquelle elle sera donnée dépendra de l'évolution de la pandémie de Covid-19. L'événement aura lieu en anglais.

Le cycle de conférences Karl Brunner Distinguished Lecture Series a été lancé par la BNS en 2016, à l'occasion du centenaire de l'économiste suisse Karl Brunner (1916-1989). Des scientifiques dont les travaux revêtent une importance particulière pour la politique monétaire des banques centrales y sont invités à présenter des exposés.

Page 1/1