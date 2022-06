Schweizerische Nationalbank : Examen du 16 juin 2022 de la situation économique et monétaire

16 juin 2022

Communiqué de presse

pouvoir d'achat. D'autre part, elle s'explique par l'incertitude résultant de la guerre en Ukraine et par les mesures de confinement imposées en Chine en raison du Covid-19.

Depuis mars, l'inflation s'est de nouveau nettement accentuée sur un large front dans de nombreux pays. La guerre en Ukraine joue ici aussi un rôle central en faisant grimper les prix de nombreuses matières premières. De plus, les difficultés persistantes d'approvisionnement ont conduit à de nouvelles hausses de prix pour différents biens.

Dans son scénario de base pour l'économie mondiale, la BNS part de l'hypothèse que les prix de l'énergie resteront élevés dans un premier temps, mais qu'il n'y aura pas de grave pénurie énergétique dans les grands espaces économiques. L'évolution positive de la conjoncture devrait ainsi se poursuivre dans l'ensemble. L'inflation devrait rester forte encore un certain temps à la suite de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires et en raison des difficultés d'approvisionnement. Ces facteurs devraient toutefois s'estomper à moyen terme. Sous l'influence également du resserrement toujours plus marqué de la politique monétaire dans de nombreuses régions, l'inflation devrait retrouver progressivement des niveaux plus modérés.

Des risques importants grèvent ce scénario pour l'économie mondiale. Ainsi, l'inflation pourrait continuer de s'accentuer et peser encore davantage sur les revenus réels et la consommation. Dans le même temps, un renforcement des effets de second tour pourrait prolonger la phase d'inflation élevée, ce qui exigerait des réponses plus fortes des politiques monétaires à l'étranger. Enfin, la guerre en Ukraine et la pandémie continuent de faire peser sur la croissance d'importants risques à la baisse.

En Suisse, l'évolution favorable de l'économie s'est poursuivie depuis le début de l'année. Après une croissance modeste au quatrième trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) a crû de près de 2% au premier trimestre de cette année. Pour le trimestre en cours, les signaux restent positifs. Sur le marché du travail aussi, la situation a continué à s'améliorer.

La guerre en Ukraine a jusqu'ici relativement peu pesé sur l'activité économique en Suisse. Les conséquences les plus visibles en sont l'augmentation des prix de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement.

La Banque nationale table toujours sur une croissance du PIB d'environ 2,5% pour 2022. Le chômage devrait rester faible. Cette prévision favorable repose notamment sur l'hypothèse que l'économie mondiale continuera à progresser et que la guerre en Ukraine ne s'aggravera pas.

Comme pour l'étranger, des risques importants grèvent les prévisions pour la Suisse. Une perturbation de l'approvisionnement énergétique en Europe pourrait affecter sensiblement l'économie de notre pays. Les difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de nouvelles hausses des prix des matières premières pourraient également freiner la croissance. En outre, une recrudescence de la pandémie de Covid-19 ne saurait être exclue.