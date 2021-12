Schweizerische Nationalbank : Investissements directs en 2020

Communiqué de presse

Zurich, le 17 décembre 2021

Investissements directs en 2020

Investissements directs suisses à l'étranger

En 2020, les entreprises domiciliées en Suisse ou dans la principauté de Liechtenstein (entreprises résidentes) ont rapatrié 34 milliards de francs en termes nets de leurs filiales non résidentes, après 54 milliards en 2019. Ces désinvestissements sont essentiellement le fait des sociétés financières et holdings, lesquelles ont rapatrié 53 milliards de francs, réduisant en particulier leur capital de participation dans le cadre de restructurations. Les entreprises résidentes des autres branches ont par contre accru leurs investissements directs à l'étranger en termes nets: c'est notamment le cas, dans les services, des groupes de branches Commerce (12 milliards de francs) et Autres services (7 milliards), et dans l'industrie, du groupe Chimie et plastique (12 milliards).

Les désinvestissements nets ont principalement concerné des filiales domiciliées dans des pays où sont implantés de nombreux holdings, tels que le Luxembourg, l'Irlande et les Pays- Bas (49 milliards de francs à eux trois), Chypre (42 milliards) et les centres financiers offshore d'Amérique centrale et du Sud (27 milliards). D'autres sites accueillant des holdings ont en revanche bénéficié de restructurations au sein de groupes. C'est notamment le cas de la Hongrie, qui a enregistré des flux nets à hauteur de 25 milliards de francs. Les entreprises résidentes ont en outre investi des capitaux en Espagne (3 milliards de francs), où elles ont réalisé des acquisitions, et au Royaume-Uni (5 milliards). Hors de l'Europe, les Etats-Unis (16 milliards de francs) et Singapour (11 milliards) ont été les principales destinations des investissements directs suisses.

Fin 2020, les stocks d'investissements directs suisses à l'étranger s'élevaient à 1 460 milliards de francs: 1 354 milliards (93 %) sous la forme de capital de participation et 106 milliards

(7 %), de crédits intragroupes. Le groupe de branches Sociétés financières et holdings détenait de loin les stocks d'investissements directs les plus élevés, à savoir 578 milliards de francs

