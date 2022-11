Schweizerische Nationalbank : La popularité du numéraire à l'épreuve de la transformation numérique

Le numéraire reste néanmoins important et populaire. Je commencerai par expliquer pourquoi il en est ainsi et quelles sont les raisons qui expliquent que les espèces demeurent un mode de paiement largement accepté et aisément disponible. Le bon fonctionnement de l'infrastructure des paiements en numéraire ne va cependant pas de soi. Du fait de la baisse de leur utilisation, les espèces sont mises à rude épreuve. Comme je vais vous l'expliquer, nous devons prendre soin de l'infrastructure du numéraire afin que la liberté de choix en matière de paiement continue d'exister.

Aujourd'hui, mes propos porteront sur un autre «produit» de la Banque nationale qui unit étroitement le Liechtenstein et la Suisse, à savoir les billets et les pièces de monnaie. Voilà bientôt un siècle que le franc suisse est la monnaie officielle également au Liechtenstein, où il a donc cours légal. En 1924, sa stabilité et sa large acceptation dans le commerce l'avait amené à remplacer dans ce pays la couronne autrichienne utilisée jusqu'alors.

Ainsi, l'argent liquide est doté de propriétés que les autres moyens de paiement ne possèdent pas dans la même mesure et il continue de présenter une valeur ajoutée substantielle. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que vous puissiez retirer des espèces de façon simple et que celles-ci soient largement acceptées pour vos achats. La disponibilité et l'acceptation du

Utiliser le numéraire comme moyen de paiement présente par ailleurs d'autres avantages importants pour la population. Les exigences techniques requises à cet effet sur le point de vente sont peu nombreuses, ce qui rend les espèces particulièrement résilientes en période de crise. Il est aussi possible d'utiliser des billets de banque même en cas de défaillance du lecteur de cartes, de panne du réseau de téléphonie mobile ou de coupure d'électricité. Ainsi, le numéraire représente une solution de secours importante s'il se produit des perturbations locales, voire généralisées, des paiements par carte ou par applications. En outre, l'argent liquide constitue pour les commerces et les consommatrices et consommateurs une variante peu coûteuse par rapport aux moyens de paiement sans numéraire. Il contribue ainsi à la concurrence et permet d'éviter que les frais n'atteignent des sommets 2 .

Premièrement, il est facile d'utilisation. Les billets et les pièces de monnaie permettent pour ainsi dire de garder la main sur les dépenses. On voit directement dans son portefeuille si elles sont compatibles ou non avec le budget disponible. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les enfants reçoivent souvent leur argent de poche en espèces sonnantes et trébuchantes. Inversement, lorsque l'on présente une carte plastique au terminal de paiement, seul le montant prochainement débité s'affiche.

L'argent liquide est populaire. Cela se voit non seulement à l'intérêt que suscitent les billets, mais aussi et surtout à la fréquence de leur utilisation. Il ressort en effet de notre dernière enquête sur les moyens de paiement que la population y recourt pour un peu moins de la moitié des paiements effectués au quotidien. Jusqu'ici, le numéraire est donc le moyen de paiement le plus fréquemment utilisé (voir diapositive 1).

Voir Trütsch, Tobias (2022), «Swiss Money Map 2022: A spatial analysis of cash access points in Switzerland», Université de

Concrètement, la Suisse compte quelque 6 500 distributeurs de billets, soit environ un distributeur pour 1 300 personnes résidentes. Le Liechtenstein est même un peu mieux loti avec un bancomat pour environ un millier de personnes. Nos deux pays se situent ainsi dans la moyenne supérieure des pays européens. Le trajet jusqu'au distributeur le plus proche n'est pas non plus très long pour la population, puisqu'il est d'environ un kilomètre en moyenne 4 .

Cette répartition des tâches entre la BNS, les entreprises spécialisées et les établissements bancaires a fait ses preuves: nous disposons en Suisse et au Liechtenstein d'infrastructures efficaces et fiables, grâce auxquelles le numéraire est largement et aisément disponible.

Vient ensuite la distribution en aval. Après avoir réceptionné un paquet de billets de 20 francs d'un convoyeur de fonds, votre banque approvisionne ses sites et ses distributeurs de billets. Et la coupure en question attend là que vous veniez la retirer.

Il existe à cette fin une vaste infrastructure à deux niveaux (voir diapositive 2). Une fois imprimés, les billets sont d'abord soumis à un contrôle de qualité lors duquel ils sont examinés sous toutes les coutures. Le billet de 20 francs commence son parcours à la Banque nationale, qui exerce la fonction de grossiste. De là, il transite, en liasses de 100 coupures, via des entreprises spécialisées dans le transport de fonds et le tri de numéraire, et la BNS débite la somme correspondante du compte que ces dernières possèdent auprès d'elle. Ces entreprises spécialisées transportent les billets vers les établissements bancaires, la Poste et d'autres entreprises, notamment les grands détaillants.

Peut-êtreavez-vous dans votre portefeuille un beau billet rouge d'une valeur de 20 francs. Si c'est le cas, il fait partie des quelque 100 millions de coupures de ce montant actuellement en circulation. Cette coupure est la deuxième plus fréquente après celle de 100 francs 3 . Mais, comment le billet en question est-il mis en circulation et arrive-t-il jusqu'à votre portefeuille?

pour faire vos achats? Pour que cela soit possible, il faut que le point de vente où vous vous rendez accepte les paiements en numéraire.

Cela est quasiment partout le cas aujourd'hui. Nos enquêtes ont en effet confirmé que l'argent liquide jouit d'une forte acceptation. Si les affiches «Pas de paiement en espèces» étaient surtout répandues pendant la phase aiguë de la pandémie de Covid-19, elles se sont depuis raréfiées. Normalement vous êtes donc libres de dépenser ce billet de 20 francs où bon vous semble.

Qui plus est, si vous souhaitez payer en numéraire, cela incite aussi le magasin où vous faites vos achats à accepter ce moyen de paiement. C'est ce qui ressort de notre enquête auprès des entreprises6, laquelle révèle que les besoins de la clientèle constituent le principal motif justifiant l'acceptation par les entreprises d'un moyen de paiement. Aussi le client reste-t-il roi.

Progression des paiements électroniques au détriment du numéraire

Pour effectuer vos paiements quotidiens, vous utilisez certainement - en plus du numéraire - d'autres instruments tels qu'une carte de débit ou de crédit, ou encore une application de paiement, et recourez à celui qui est le plus approprié à la situation. Et vous vous servez probablement plus souvent de ces instruments qu'il y a quelques années. Vous n'êtes pas un cas isolé! Ces dernières années ont en effet connu des changements marqués dans l'utilisation des moyens de paiement (voir diapositive 1). Comme il ressort des enquêtes que nous avons réalisées en 2017 et en 2020, la part du numéraire a nettement reculé, passant de quelque 70% des transactions en 2017 à seulement 43% en 2020.

Ce sont surtout les cartes de débit qui ont vu leur utilisation progresser. En 2020, elles ont d'ailleurs détrôné le numéraire en ce qui concerne le montant des transactions, mais pas pour ce qui est de leur nombre. Les autres moyens de paiement sans numéraire ont aussi gagné de l'importance en l'espace de peu de temps. C'est le cas des applications de paiement. Celles-ci sont en effet perçues comme plus conviviales et plus rapides que l'argent liquide, ainsi que le confirme l'enquête précitée.

Pour ce qui est de l'usage du numéraire, la tendance à la baisse devrait se poursuivre. En effet, les moyens de paiement sans numéraire vont encore être optimisés, ce qui incitera à les utiliser. En outre, l'affinité pour le numéraire est moins répandue au sein des jeunes générations. Notre enquête indique notamment qu'en 2020, les adolescents et les jeunes adultes n'ont effectué qu'un tiers environ de leurs paiements en numéraire (voir diapositive 1). Ces classes d'âge recourent ainsi beaucoup plus que la moyenne aux cartes et applications de paiement.

6 Voir Enquête sur les moyens de paiement auprès des entreprises suisses 2021.

Page 5/7