Schweizerische Nationalbank : Remarques introductives, conférence de presse

Zurich, le 16 décembre 2021

Thomas Jordan

Conférence de presse

toutefois que l'inflation atteindra bientôt son plus haut et qu'elle reculera au cours de l'année prochaine.

Pour cette année et la prochaine, notre nouvelle prévision d'inflation conditionnelle s'inscrit quelque peu au-dessus de celle de septembre (voir graphique 1). Cela est dû principalement à la hausse des prix à l'importation, notamment pour les produits pétroliers et les biens concernés par des difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale. A plus long terme, la prévision d'inflation est pratiquement identique à celle de septembre. Elle s'établit à 0,6% pour 2021, à 1% pour 2022 et à 0,6% pour 2023 (voir tableau 1). L'inflation prévue reste donc constamment dans la zone que nous assimilons à la stabilité des prix. La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.

Perspectives économiques internationales

J'en viens aux perspectives pour l'économie. La pandémie de Covid-19 continue à marquer la situation économique internationale. Dans de nombreux pays, la production et l'emploi étaient encore inférieurs, durant le troisième trimestre, aux niveaux d'avant la crise, et de nouvelles vagues de contamination affectent sans cesse l'activité économique. En outre, certaines branches de l'industrie font face à des difficultés d'approvisionnement, qui s'expliquent par une forte reprise de la demande de biens et par des perturbations dans les chaînes de production internationales. Dans ce contexte, la reprise économique mondiale a connu un léger ralentissement durant le troisième trimestre. Dans le même temps, le renchérissement s'est établi à un niveau inhabituellement élevé aux Etats-Unis et dans la zone euro. Cela tient principalement aux difficultés d'approvisionnement que je viens d'évoquer et à la hausse des prix de l'énergie, mais aussi à des effets exceptionnels, tels que le redressement des prix que la pandémie avait fait fortement chuter l'an dernier.

Dans notre scénario de base pour l'économie mondiale, nous estimons que malgré l'évolution actuellement défavorable de la pandémie, de nouvelles mesures étendues d'endiguement ne seront pas nécessaires. Ainsi, la reprise économique devrait se poursuivre, quoique à un rythme plus modéré. Parallèlement, les problèmes d'approvisionnement auxquels différentes branches de l'industrie sont confrontées devraient persister pendant un certain temps et entraîner un renchérissement des biens concernés. Avec l'atténuation des difficultés d'approvisionnement, la stabilisation des prix de l'énergie et la dissipation de divers effets exceptionnels, l'inflation à l'étranger devrait toutefois retomber à des niveaux plus modérés au cours de l'année prochaine.

Notre scénario relatif à l'économie mondiale est entouré d'une grande incertitude et présente des risques dans les deux sens. D'une part, la situation pandémique pourrait se dégrader à nouveau et affecter encore de façon marquée la conjoncture. D'autre part, les mesures de politique économique adoptées depuis le début de la crise sanitaire pourraient soutenir la reprise de manière plus marquée que dans le scénario de base. L'évolution de l'inflation à l'étranger est elle aussi entourée actuellement d'une incertitude accrue.