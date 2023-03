Schweizerische Nationalbank : Remarques introductives, conférence de presse

Zurich, le 23 mars 2023

Thomas Jordan, Martin Schlegel et

Andréa Maechler

Conférence de presse

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de la Banque nationale suisse (BNS). Après nos remarques introductives, nous répondrons volontiers, comme d'habitude, aux questions des journalistes.

Contribution à la stabilité du système financier

Garantir la stabilité des prix demeure l'objectif central de la Banque nationale. Notre examen de la situation économique et monétaire s'est déroulé dans un contexte exceptionnel. La semaine dernière, le Credit Suisse a perdu la confiance du marché. Dimanche, les autorités ont décidé de prendre des mesures de grande ampleur afin de garantir la stabilité financière et d'éviter que la Suisse ne subisse des préjudices. La Banque nationale a contribué à la mise sur pied de cette solution dans le cadre de son mandat. J'aimerais vous présenter plus précisément notre contribution et vous expliquer pourquoi elle était nécessaire.

La semaine dernière, les turbulences dans le secteur bancaire aux États-Unis ont brusquement aggravé la crise de confiance à l'échelle mondiale. Celle-ci a entraîné dès mercredi des retraits considérables des dépôts de la clientèle et l'abaissement de limites, ce qui s'est immédiatement répercuté sur la liquidité du Credit Suisse. La BNS a alors prêté à ce dernier un volume important de liquidités en francs et en monnaies étrangères, ce qui a permis de disposer du temps nécessaire pour trouver une solution permettant de garantir la stabilité financière. La solution adoptée a été mise sur pied dans l'urgence car il fallait qu'elle soit prête avant l'ouverture des marchés asiatiques cette semaine. Une faillite du Credit Suisse aurait eu des conséquences graves sur la stabilité financière en Suisse et dans le monde, et sur l'économie suisse. Il aurait été irresponsable de courir un tel risque.

Dimanche, le rachat du Credit Suisse par UBS a été rendu public. Nous avons alors indiqué que la Banque nationale mettrait à disposition des liquidités supplémentaires sous la forme de prêts, afin de garantir le bon déroulement du processus de rachat.

La Banque nationale accorde de telles aides sous forme de liquidités dans le cadre de sa tâche légale consistant à contribuer à la stabilité du système financier. Dans les situations exceptionnelles, nous intervenons en tant que prêteur ultime et mettons à disposition des liquidités en échange de garanties suffisantes. En pareille situation, la FINMA doit confirmer la solvabilité de la banque bénéficiaire. J'aimerais souligner ici que les liquidités que nous mettons à disposition sont des prêts, qui sont couverts et donnent lieu à la perception d'intérêts. Ce ne sont pas des cadeaux. Avec leurs mesures conjointes, la Confédération, la FINMA et la Banque nationale ont mis un terme à la crise.

Martin Schlegel vous présentera tout à l'heure en détails la forme que prennent ces prêts. Andréa Maechler évoquera ensuite la collaboration que nous avons entretenue ces derniers jours avec d'autres banques centrales. Elle expliquera de plus les conséquences des aides sous forme de liquidités sur la mise en œuvre de notre politique monétaire.