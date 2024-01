Science 37 Holdings, Inc. se consacre aux essais cliniques centrés sur le patient et au soutien de nouvelles approches en matière de conception d'essais cliniques décentralisés. Grâce à son approche centrée sur le patient, elle réduit l'impact des barrières géographiques associées aux sites d'essais cliniques physiques conventionnels, ce qui permet de recruter pratiquement n'importe quel patient. Ses offres reposent sur sa plateforme technologique unifiée configurable, combinée à ses capacités centralisées de recrutement de patients et à son réseau spécialisé de communautés de patients. Sa plateforme technologique unifiée est conçue pour l'exécution d'essais cliniques centrés sur le patient et pour fournir une solution unique de bout en bout. Elle fournit également des réseaux spécialisés de communautés de patients, d'investigateurs en télémédecine, d'infirmières mobiles et de coordinateurs à distance conçus pour orchestrer des essais cliniques centrés sur le patient. Elle utilise des programmes diversifiés et multicanaux pour identifier les patients qui correspondent au profil de chacun de ses projets.

Secteur Logiciels