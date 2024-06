Science Applications International Corporation est un fournisseur de services techniques, d'ingénierie et de technologies de l'information d'entreprise (TI), principalement pour le gouvernement des États-Unis. La société est organisée comme une matrice composée de deux secteurs opérationnels en contact avec la clientèle, soutenus par une solution d'entreprise, y compris l'usine d'innovation. L'Innovation Factory de la Société développe des solutions d'entreprise supérieures qui sont fournies aux clients de la Société en tant que solutions autonomes ou intégrées et alignées sur ses offres de produits pour répondre aux besoins complexes des clients et accélérer la transformation numérique. L'usine d'innovation se concentre sur l'intelligence artificielle (IA), le développement d'applications, les services de réseau, les plateformes et le cloud, et la cybernétique. Grâce à son offre, la société fournit des services de bout en bout couvrant la conception, le développement, l'intégration, le déploiement, la gestion et les opérations, le maintien et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure informatique des clients.

Secteur Services et conseils en informatique