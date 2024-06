Science Group PLC exerce des activités internationales dans les domaines de la science, de l'ingénierie et de la technologie, et fournit une gamme de services aux secteurs de la médecine, de la défense, de l'industrie, de l'alimentation et des boissons, ainsi qu'aux consommateurs. Ses secteurs d'activité comprennent les services de conseil, les produits, les systèmes et les propriétés foncières. Le segment des services de conseil se compose de trois divisions : Recherche et développement (R&D), Réglementation et conformité, et Défense et aérospatiale. La division R&D combine des capacités scientifiques et techniques pour fournir des services de développement de produits et de conseil à des secteurs verticaux clés. Le segment Systèmes comprend le développement, la fabrication et le soutien de systèmes spécialisés dans la gestion de l'atmosphère, utilisés sur les marchés de la défense navale au Royaume-Uni et à l'étranger. Le segment des produits comprend les ventes de puces et de modules qui sont incorporés dans les radios numériques. Le segment des propriétés en pleine propriété possède deux propriétés en pleine propriété, Harston Mill près de Cambridge et Great Burgh à Epsom.