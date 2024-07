Science in Sport plc est une société britannique spécialisée dans la nutrition sportive. Elle développe, fabrique et commercialise des produits nutritionnels destinés aux athlètes professionnels, aux amateurs de sport et de fitness et à la communauté active. La société possède deux marques, PhD Nutrition, une marque de nutrition active destinée à la communauté active, et Science in Sport (SiS), une marque de nutrition d'endurance destinée aux athlètes et aux équipes sportives professionnelles. Sa marque PhD Nutrition comprend des poudres, des barres et des suppléments, y compris la gamme à haute teneur en protéines et à faible teneur en sucre, PhD Smart. Sa marque SiS comprend des gels, des poudres et des barres axés sur l'énergie, l'hydratation et la récupération. Les deux marques sont vendues par l'intermédiaire des plateformes numériques phd.com et scienceinsport.com, de sites en ligne tiers, dont Amazon et ebay, et de la distribution au détail au Royaume-Uni et à l'étranger, notamment dans les supermarchés, les chaînes de magasins et les détaillants spécialisés dans le sport.

Secteur Transformation des aliments