Paris, le 11 octobre 2022

scientific brain training – sbt, (FR0004175222, MLSBT), est une société spécialisée dans le conseil et le développement de services innovants, intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

RESULTATS DE L'OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT

RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHE EURONEXT ACCESS

scientific brain training – sbt informe ses actionnaires des résultats de l'Offre Volontaire de Rachat qui visait à acquérir un nombre maximum de 404 062 actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT non détenues par le Groupe Initiateur composé de la société HUMANCO, la société LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARTICIPATIONS LCP, ainsi que SOCADIF Capital Investissements (ci-après « SOCADIF »), en sa qualité d'actionnaire potentiel, une fois la conversion en actions nouvelles de l'intégralité de ses Obligations Convertibles en Actions (ci-après les « OCA »).

Il est rappelé que les actions scientific brain training – sbt sont admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0004175222 ; MLSBT.

La Société s'était engagée à offrir aux actionnaires minoritaires de scientific brain training – sbt d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 5,53€ par action du 5 septembre 2022 au 10 octobre 2022 inclus.

Résultats de l'offre :

Les résultats de l'Offre Volontaire de Rachat initiée sur les actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT sont les suivants :

Nombre d'actions présentées à l'offre : 361 817 actions, au prix unitaire de 5,53 € ;

Soit un montant total en numéraire de 2 000 848,01 €.

Ainsi, consécutivement à cette opération et préalablement à la conversion des OCA émises au profit de SOCADIF, le Groupe Initiateur détient désormais 1 576 829 actions représentant 96,91% du capital de scientific brain training – sbt.

Dans la mesure où le Groupe Initiateur détient désormais une participation supérieure à 90% du capital ou des droits de vote de SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT, celui-ci a demandé à Euronext Paris la radiation des actions de la société scientific brain training – sbt inscrites sur Euronext Access au terme de la Période d'Offre et conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access.

Par conséquent :

La cotation de l'action SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT ne reprendra pas ;

Les actions SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT seront radiées de la cotation du marché EURONEXT ACCESS à compter du 18 octobre 2022 ;

Les actions seront radiées chez EUROCLEAR France à compter du 21 octobre 2022.

Il est précisé que SOCADIF procèdera à la conversion de l'intégralité de ses OCA en actions nouvelles postérieurement à la réalisation de la radiation des actions de la Société.

A la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n'est plus possible de céder des titres SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT via Euronext Paris.

ATOUT CAPITAL en tant que Conseil ainsi que les Cabinets Juridiques BERNARD-HERTZ-BEJOT (BHB) ainsi que YARDS sont intervenus dans le cadre de cette opération.

La Société invite les actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté leurs titres et souhaitant se trouver une liquidité à se rapprocher d'elle.

CONTACT SOCIETE

Béatrice FAYOLLE

CFO du Groupe SBT

b.fayolle@humansmatter.co

CONTACT CONSEIL

ATOUT CAPITAL

Charles BILLIALD

charles.billiald@atoutcapital.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mG9uk5maZZqalm1plp2Wl5VnmJmTk5SXmZPGlZedmJubbJ+VmWZjmMWXZnBnm2xv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76679-sbt_cp-resultat-offre-de-rachat_111022-002.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews