La crise sanitaire a impacté l'activité du Groupe SBT sur le 1er semestre 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé résiste, affichant une baisse limitée de 7,7% par rapport au 30 juin 2019 pour atteindre 6,67 M€. Le résultat d'exploitation s'élève à 96,8 K€ et est légèrement supérieur à celui du 30 juin 2019. Le résultat net avant impôt et amortissement des écarts d'acquisition est de 75,1 K€.

Le chiffre d'affaires de l'activité Smart Health est stable malgré l'annulation d'une action commerciale importante en raison de la crise sanitaire (1,76 M€ de CA au 1er semestre 2020 contre 1,77 M€ au 1er semestre 2019). Le maintien du chiffre d'affaires a notamment été rendu possible par le développement rapide d'un service « à la maison » dès le début du mois d'avril pour que les praticiens puissent maintenir le lien avec leurs patients confinés.

Les activités de Services Professionnels sont en baisse de 10% (4,9 M€ de CA au 1er semestre 2019 contre 5,46 M€ au 1er semestre 2019) malgré la bonne performance de la filiale américaine OSE CORP (0,72 M€ au 1er semestre 2020 contre 0,44 M€ au 1er semestre 2019). Les activités de Services Professionnels « présentiels » sont à l'arrêt et sont compensées par des solutions digitales que le Groupe SBT a rapidement développé en début de confinement.

Le cash-flow d'exploitation est stable (+ 18K) par rapport à n-1 et reflète la stratégie de prudence adopté par le Groupe SBT depuis le début de la crise sanitaire : maitrise des dépenses pour compenser la baisse de chiffres d'affaires et maintien d'un résultat d'exploitation équilibré.

L'EBITDA s'élève à 551K€ à fin juin dont 164K€ pour la Santé, et 387K€ pour les Services Professionnels, il est en forte augmentation par rapport à n-1 (440K euros à fin juin 2019).

Résultats du premier semestre 2020 (1er janvier – 30 juin)

Consolidés

En K€ 01 janvier -30 juin 2020 01 janvier -30 juin 2019 Variation Chiffre d'affaires 6 665,7 7 221,8 -556,1 Résultat d'exploitation 96,8 71,1 25,7 Résultat net des entreprises intégrées avant impôt 75,1 -24,6 99,7



Au 30 juin 2020, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 6,71 M€, les dettes financières brutes à 1,6 M€ et la trésorerie disponible à 2,95 M€. Le Groupe SBT a bénéficié de prêts garantis par l'état par prudence pour sécuriser sa situation de trésorerie.

Le Directoire juge satisfaisant ces résultats dans le contexte actuel et reste très vigilant pour les mois à venir.

CONTACT SBT

Béatrice FAYOLLE

Directrice Administrative et Financière Groupe SBT

b.fayolle@sbt-human.com

CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE

Marie-Claude Triquet

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Tél. : 00 33 4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr

A propos de SBT Human(s) Matter

Crée en 2000, le groupe SBT Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe d'activités « Brain Tech ». SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de l'épanouissement des individus. SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans 4 domaines principaux : conseil et accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux. Le groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital et consacre 6% de son CA à l'innovation, en investissant sur des projets R&D. SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.

Coté sur Euronext Paris, SBT Human(s) Matter est présent dans 4 pays (France, Etats-Unis, Chine, Maroc) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse). SBT compte 90 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com

