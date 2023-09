Le 20 septembre 2023, Elizabeth Czerepak, vice-présidente exécutive, directrice commerciale, comptable principale et secrétaire de Scilex Holding Company (la "société"), a démissionné de la société, avec effet immédiat. La démission de Mme Czerepak n'est pas le résultat d'un différend ou d'un désaccord avec la société sur toute question relative aux opérations, aux politiques ou aux pratiques de la société.

Le 21 septembre 2023, Laura J. Hamill a informé le conseil d'administration (le "conseil") de la société qu'elle démissionnait du conseil, de tous les comités du conseil et de tout poste d'administrateur ou de dirigeant au sein d'une filiale de la société, avec effet au 21 septembre 2023. La démission de Mme Hamill n'est pas le résultat d'un différend ou d'un désaccord avec la société sur une question relative aux activités, aux politiques ou aux pratiques de la société.

À compter du 22 septembre 2023, le conseil d'administration a nommé Jay Chun, M.D., Ph.D., administrateur de classe II de la société, Henry Ji, Ph.D., administrateur de classe III et Yue Alexander Wu, Ph.D., administrateur de classe II. En tant qu'administrateurs de classe II, les mandats initiaux du Dr Chun et du Dr Wu expireront lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra en 2024. En tant qu'administrateur de catégorie III, le mandat initial du Dr Ji expirera lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra en 2025.

À compter du 22 septembre 2023, le Dr Wu a été nommé membre du comité de rémunération du conseil d'administration, du comité d'audit du conseil d'administration et du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise du conseil d'administration. À compter du 22 septembre 2023, les docteurs Chun et Ji ont été nommés membres du comité de commercialisation et de transaction du conseil d'administration. Jay Chun, docteur en médecine, âgé de 59 ans, est chef du service de neurochirurgie et directeur de l'Atlantic Health Spine Center au Overlook Medical Center de l'Atlantic Health System depuis septembre 2015.

Le Dr Chun est membre du conseil consultatif scientifique de la société depuis août 2021 et a précédemment été membre du conseil consultatif scientifique de Celularity Inc. de septembre 2020 à janvier 2023. Le Dr Chun a obtenu son doctorat en médecine et son doctorat au Columbia University College of Physicians and Surgeons. Il a effectué sa résidence en neurochirurgie à l'université de Californie à San Francisco, puis s'est spécialisé dans la chirurgie complexe et mini-invasive de la colonne vertébrale à l'université Emory d'Atlanta, en Géorgie.

Le Dr Chun est certifié par le conseil d'administration et se spécialise dans la chirurgie complexe et mini-invasive de la colonne vertébrale ainsi que dans les disques artificiels. Membre de la faculté de l'université Columbia de juin 1995 à juin 1997, le Dr Chun a travaillé dans le domaine de la biotechnologie. Il a reçu de nombreuses distinctions, notamment des bourses de recherche médicale des National Institutes of Health (NIH), où il a travaillé avec feu Marshall Nirenberg, lauréat du prix Nobel.

Il a obtenu son doctorat avec Richard Axel, lauréat du prix Nobel 2004. Pour ses recherches sur les cellules souches, il a reçu le NIH Individual National Research Service Award. Henry Ji, docteur en médecine, âgé de 59 ans, a été président exécutif de la société et membre de son conseil d'administration de novembre 2022 à août 2023.

Avant cela, il a été président exécutif et membre du conseil d'administration de Scilex Holding Company (aujourd'hui Scilex Inc.), avant le regroupement des entreprises, de mars 2019 à novembre 2022. Le Dr Ji siège au conseil d'administration de Scilex Pharmaceuticals Inc, une filiale à 100 % de la Société ("Scilex Pharma"), depuis novembre 2016 et a occupé le poste de directeur général de Scilex Pharma de novembre 2016 à mars 2019.

Il est cofondateur et administrateur de Sorrento Therapeutics Inc. depuis janvier 2006, a été son directeur scientifique de novembre 2008 à septembre 2012, son directeur général par intérim d'avril 2011 à septembre 2012, son secrétaire de septembre 2009 à juin 2011, son directeur général et président depuis septembre 2012 et le président de son conseil d'administration depuis août 2017. En 2002, le Dr Ji a fondé BioVintage Inc, une société de recherche et de développement axée sur les technologies innovantes des sciences de la vie et le développement de produits, dont il est le président depuis 2002. De 2001 à 2002, le Dr Ji a été vice-président de CombiMatrix Corporation, une société de biotechnologie cotée en bourse qui développe des technologies propriétaires, notamment des produits et des services dans les domaines du développement de médicaments, de l'analyse génétique, du diagnostic moléculaire et de la nanotechnologie.

Au cours de son mandat à CombiMatrix Corporation, le Dr Ji était responsable des alliances technologiques stratégiques avec les sociétés biopharmaceutiques. De 1999 à 2001, le Dr Ji a été directeur du développement commercial et, en 2001, vice-président de Stratagene Corporation (rachetée par la suite par Agilent Technologies Inc.), où il était responsable de l'octroi de licences et du développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits. En 1997, le Dr Ji a cofondé Stratagene Genomics Inc. une filiale à part entière de Stratagene Corporation, dont il a été le président et le directeur général depuis sa création jusqu'en 1999.

Le Dr Ji a été administrateur de Celularity Inc. de juin 2017 à juillet 2021. Le Dr Ji est titulaire de plusieurs brevets délivrés et en attente dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et est l'unique inventeur de la propriété intellectuelle de Sorrento. Le Dr Ji est titulaire d'un doctorat en physiologie animale de l'université du Minnesota et d'une licence en biochimie de l'université de Fudan.

Yue Alexander Wu, 61 ans, est cofondateur et PDG de Cothera Bioscience Inc, une société spécialisée dans la médecine de traduction et les thérapies de précision. Jusqu'en 2017, il a été président, directeur général et directeur de la stratégie de Crown Bioscience International, une société mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions de découverte et de développement de médicaments, qu'il a cofondée en 2006. De 2004 à 2006, le Dr Wu a été Chief Business Officer de Starvax International Inc. à Pékin, en Chine, une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie et les maladies infectieuses.

De 2001 à 2004, le Dr Wu était banquier chez Burrill & Company, où il dirigeait les activités asiatiques. Le Dr Wu est administrateur de CASI Pharmaceuticals Inc. depuis juin 2013 et de Sorrento Therapeutics Inc. depuis août 2016. Le Dr Wu est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire moléculaire et d'un MBA de l'Université de Californie à Berkeley.

Il a obtenu une maîtrise en biochimie à l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign et une licence en biochimie à l'Université Fudan de Shanghai, en Chine. Dans le cadre de sa nomination en tant qu'administrateur de la société, le Dr Ji a également été nommé président exécutif du conseil d'administration, avec effet au 22 septembre 2023.