Scilex Holding Company se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de produits non-opioïdes pour le traitement de la douleur aiguë et chronique. Le produit commercial de la société, ZTlido (système topique de lidocaïne) 1,8 %, est un produit topique de lidocaïne délivré sur ordonnance pour le soulagement de la douleur associée à la névralgie post-zostérienne, qui est une forme de douleur nerveuse post-zostérienne. Elle s'est également concentrée sur la commercialisation de Gloperba (colchicine USP), une solution orale, un traitement prophylactique des poussées douloureuses de goutte chez les adultes. Son deuxième produit commercial, ELYXYB, est un traitement potentiel de première intention, une solution orale prête à l'emploi pour le traitement aigu de la migraine, avec ou sans aura, chez l'adulte. Ses produits candidats comprennent le SP-102 (SEMDEXA), le SP-103 et le SP-104. Le SP-102 est une formulation en gel visqueux d'un corticostéroïde utilisé pour les injections épidurales destinées à traiter la douleur radiculaire lombosacrée, ou sciatique. Le SP-103 est une formulation triple de ZTlido, pour le traitement de la cervicalgie chronique.

Secteur Produits pharmaceutiques