SCIPLAY CORPORATION : Truist Securities n'est pas inspiré par le dossier

SciPlay Corporation est un développeur et éditeur de jeux numériques sur les plateformes mobiles et Web. La société opère sur le marché des jeux sociaux, qui se caractérise par un jeu en ligne, sur téléphone mobile ou sur tablette. Elle propose sept jeux, dont les jeux de casino social Jackpot Party Casino, Gold Fish Casino, Hot Shot Casino et Quick Hit Slots, et les jeux casual MONOPOLY Slots, Bingo Showdown et 88 Fortunes Slots. Elle propose également un jeu social de solitaire destiné aux joueurs de jeux occasionnels par l'intermédiaire de Come2Play, Ltd (Come2Play). Ses jeux de casino social comprennent des jeux de type machines à sous et parfois des jeux de type jeux de table, tandis que ses jeux occasionnels combinent des jeux de type machines à sous ou bingo avec des caractéristiques de jeux d'aventure. Ses jeux sont proposés et joués sur plusieurs plateformes, notamment Apple, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Elle a accès à une bibliothèque de plus de 1 500 titres de casino fournis par Scientific Games Corporation et ses filiales.

Secteur Logiciels