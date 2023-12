Scirocco Energy plc est une société d'investissement. La société se concentre sur l'acquisition d'opportunités de production et de développement sur le marché européen de l'énergie de transition. Elle détient des participations dans des actifs de gaz naturel et d'hélium en Tanzanie. La société détient une participation de 8,39 % dans la licence de développement Kiliwani North (KNDL), située sur l'île de Songo Songo en Tanzanie et contenant le puits Kiliwani North-1 (KN-1). La société détient également une participation de 1,59 % dans Helium One Global Limited, une société d'exploration spécialisée dans la délimitation et le développement d'actifs liés à l'hélium en Tanzanie. La société détient plus de 4 500 kilomètres carrés de licences exclusives englobant quatre zones de projet, dont Rukwa.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds