(Alliance News) - Sciuker Frames Spa a annoncé lundi que Modefinance, une agence italienne de notation et de fintech enregistrée auprès de l'ESMA, a émis une note de crédit à long terme au niveau " A3 - Première émission ".

"La note exprime la solidité et la qualité de la solvabilité de la société mère de deWol Industries, Sciuker Frames, et reflète, les progrès par rapport au Business Plan jusqu'en 2024 et une expansion significative des résultats économiques et financiers malgré l'environnement de marché actuel caractérisé par un scénario complexe, confirmant la tendance à l'augmentation du volume d'affaires et des marges", lit-on dans la note de l'entreprise.

"La note qui nous a été attribuée par Modefinance met en évidence la solidité du groupe dans le contexte de l'énorme croissance enregistrée ces dernières années. Cette solidité est le résultat d'un modèle d'entreprise intégré qui nous permet de surmonter les complexités du scénario actuel caractérisé par une détérioration générale de l'environnement réglementaire et du marché lié à Ecobonus", commente Marco Cipriano, PDG de deWol Industries.

Sciuker Frames est en hausse de 3,7 %, à 4,36 euros par action.

