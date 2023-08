(Alliance News) - Sciuker Frames Spa a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital social de Diquigiovanni Srl, société spécialisée dans la production et l'installation de portes et fenêtres en PVC et leader dans le secteur contractuel, et de D&V Serramenti Srl, société active dans la production de portes et fenêtres en PVC et aluminium et leader dans le secteur de la distribution multimarques, auprès de deWol Contract Srl et de deWol Retail Srl.

Dans le cadre de ces acquisitions, la société a signé un accord de financement avec un groupe de banques prêteuses aux conditions du marché pour un montant total d'environ 30 millions d'euros.

Sciuker Frames a clôturé dans le vert mercredi à 6,79 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

