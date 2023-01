Sciuker Frames, nouveau projet SCK Windows Store lancé

(Alliance News) - SCK Group a annoncé jeudi qu'il avait créé 'SCK Force Srl', une filiale à part entière de Sciuker Frames Spa, le premier groupe de fenêtres et de protections solaires design Made in Italy.

La société nouvellement créée se voit confier la tâche de centraliser toutes les activités de vente et de marketing du nouveau et ambitieux projet SCK Window Stores.

"Le projet prévoit une transformation radicale des magasins en showrooms monomarques spécialisés dans la vente de fenêtres et de protections solaires conçues en Italie et dans la conception de projets de requalification énergétique. Comme prévu dans la mise à jour du plan d'affaires 2022-2024, plus de 20 millions d'euros seront investis en deux ans pour transformer les 400 meilleurs détaillants italiens en SCK Finestre Stores ; ils se voient attribuer un objectif de chiffre d'affaires annuel de 200 millions d'euros répartis entre les produits Sciuker Frames, GC Infissi et Teknika", explique l'entreprise dans une note.

Les nouveaux magasins SCK Window Stores couvriront l'ensemble du pays avec une répartition conçue en fonction de la concentration de la population, de l'âge moyen des propriétés et du produit intérieur brut.

Sciuker Frames a clôturé jeudi en baisse de 1,3 pour cent à 8,15 euros par action.

