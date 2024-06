Sciuker Frames SpA est une entreprise italienne qui conçoit et fabrique principalement des fenêtres en verre structurel en aluminium et en bois. La Société utilise Stratec, une technologie brevetée obtenue par le couplage et la combinaison de quatre profils lamellaires. Sa gamme de produits comprend une variété d'accessoires de fenêtre divisée en quatre collections : Stratek, Skill, Isik et Persiane. Les produits sont divisés en fonction des matériaux utilisés pour les créer. La Société opère localement à travers un réseau de showrooms et de magasins détenus en propre, en partenariat ou en franchise.

Secteur Fournitures de construction et installation