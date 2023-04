Sciuker et Banco BPM, accord pour la vente de 30 millions d'euros de créances fiscales

(Alliance News) - SCK Group, par l'intermédiaire de Sciuker Frames Spa, qui a créé le premier cluster Made in Italy de fenêtres design et d'écrans solaires, a annoncé lundi que Sciuker Ecospace et Banco BPM Spa ont signé un partenariat stratégique pour la cession de 30 millions d'euros de crédits d'impôt générés à la suite des interventions de requalification énergétique de Super Ecobonus.

"Grâce à la cession du crédit d'impôt à Banco BPM, Sciuker Ecospace augmente sa capacité à céder des crédits d'impôt ainsi que le nombre de contreparties acquéreuses", expliquent les entreprises dans une note.

Sciuker est dans le vert de 2,4 pour cent à 6,48 euros par action, tandis que Banco BPM est en hausse de 0,8 pour cent à 3,63 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.