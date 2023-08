Scooters India Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de véhicules à moteur et de pièces détachées (Automobile). Les principaux produits/services de la société sont les Vikram 3Wheelar et les pièces détachées. La société propose différents types de véhicules à trois roues, notamment Vikram 750D, Vikram 450D(STG), Vikram 450D(HB), Vikram 1000 CG, Vikram 1500 CG et Vikram Vidyut(EV). La société propose Vikram 750D, Vikram 450D(STG), Vikram 450D(HB), pour les fourgonnettes de ramassage/livraison, les transporteurs d'ordures, les nettoyeurs d'égouts, les fourgonnettes pour la volaille/le lait, les transporteurs de bouteilles de gaz et les fourgonnettes postales, entre autres. Le VIKRAM 410CNG de la société est équipé d'une cabine en acier soudé, d'un allumage électronique, de clignotants, d'essuie-glaces, d'un rétroviseur, d'un compteur de vitesse et de voyants lumineux. Le véhicule électrique à trois roues de la société, Vikram EV, peut accueillir environ sept passagers et un conducteur. Vikram EV fonctionne totalement avec 12 batteries et une carrosserie masculine audacieuse.

Secteur Fabricants de voitures et camions