Scor : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Scor, porté de 36 à 37 euros, dans le cadre d'une note à la tonalité résolument optimiste sur le secteur de la réassurance.



Dans son étude, le courtier allemand explique qu'il est devenu évident, sur la base de ses discussions avec plusieurs professionnels, que non seulement les tarifs des réassureurs sont appelés à augmenter, mais que cette dynamique devrait s'accompagner d'une progression des marges sous l'effet de l'augmentation de la sinistralité, des changements en matière de perception du risque et de la hausse des taux d'intérêt.



'Ceci est important dans la mesure où c'est l'expansion des marges qui va dicter la capacité à générer de solides résultats qui s'est matérialisée au cours des cinq dernières années', explique Berenberg.



L'intermédiaire affiche une recommandation d'achat sur Scor, tout comme sur Munich Re et Swiss Re.



