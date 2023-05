Scor : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor avec un objectif de cours relevé de 28 à 30 euros, après un résultat net du premier trimestre 2023 'très élevé' qui le conduit à relever ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année.



'Même si l'écart par rapport aux attentes provient en grande partie d'éléments non récurrents, les dynamiques sous-jacentes restent favorables et ce résultat conforte notre prévision d'un dividende de 1,8 euro au titre de 2023', estime l'analyste.



Le bureau d'études souligne aussi que même après le fort rebond enregistré vendredi, le titre du réassureur se traite à de faibles multiples, avec un cours de Bourse estimé à 6,1 fois le BPA attendu pour 2024.



