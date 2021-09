Scor : Oddo reste positif après la journée investisseurs

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor avec un objectif de cours laissé à 35 euros, au lendemain d'une journée investisseurs au cours de laquelle le réassureur a présenté ses objectifs opérationnels pour 2022.



Le bureau d'études a réduit sa prévision de BPA 2021 (-37%) pour intégrer l'ouragan Ida, mais a relevé ses prévisions 2022/23 (+6% et +10%) essentiellement du fait de l'absence de dilution sur la transaction avec Covéa en réassurance vie.



Il suppose, par ailleurs, que Scor maintiendra son dividende par action stable à 1,80 euro. 'Scor continue de bénéficier de rentabilités favorables (hausse des prix en dommages), alors que le titre est décoté de 22% par rapport à ses fonds propres', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.