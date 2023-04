Scor : RBC abaisse sa cible, reste à 'surperformance'

RBC a annoncé mercredi avoir abaissé son objectif de cours sur Scor, de 32 à 29 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la réassurance, le courtier canadien explique qu'il considère que l'action du groupe français reste 'bon marché' à la suite de l'annonce d'un changement de directeur général.



Cette décision laisse le redressement opérationnel et le plan stratégique en plan, explique-t-il, jusqu'à la prochaine prise de fonctions du nouveau dirigeant.



Au-delà de cet élément, le broker estime qu'une simple amélioration du ratio combiné dans la réassurance-dommages pourrait permettre une revalorisation du cours de Bourse.



Avec un PER de 4,6x à horizon 2024, contre une moyenne de 9x pour le secteur, le titre Scor se négocie à des plus bas historiques, fait valoir RBC, pour un rendement du dividende qui s'établit à 8%.



