SCOR : UBS réitère son conseil à l'achat

Le 06 octobre 2023 à 10:24 Partager

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36,40 E.



L'analyste estime que l'utilisation des options d'achat favorise la gouvernance d'entreprise.



' Scor utilise 57% de son option d'achat dans le cadre d'une opération visant à améliorer la gouvernance d'entreprise ' souligne le bureau d'analyses.



Scor a annoncé hier l'acquisition de neuf millions de ses propres actions, représentant 5,01% de son capital, par exercice partiel de l'option d'achat consentie par Covéa, et leur cession ultérieure à BNP Paribas Cardif, dans le cadre d'une transaction hors marché.



Covéa a consenti au réassureur une option d'achat ferme et irrévocable portant sur la totalité de sa participation dans Scor -soit 8,8% du capital- au prix de 28 euros par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.