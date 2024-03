Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - réassurance non vie (50,8%) : réassurances dommages (72,2% des primes émises brutes ; couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (27,8% ; couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution) ; - réassurance vie (49,2%). La répartition géographique des primes émises brutes est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (37,3%), Amériques (44,4%) et Asie-Pacifique (18,3%).

Secteur Réassurance