La valeur du jour à Paris - Scor bien orienté : plan stratégique salué

Aujourd'hui à 11:48 Partager

Les investisseurs réagissent favorablement au nouveau plan stratégique à horizon 2026 de Scor (+2,44% à 28,98 euros), dont l'action est installée depuis ce matin parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Présenté 3 mois après le décès de son président, Denis Kessler, Forward 2026 comprend deux objectifs principaux. Du point de vue financier, Scor cible un taux de croissance de la valeur économique du groupe de 9 % par an, à taux d'intérêt et de change constants. Sur le plan de la solvabilité, le groupe table sur un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%.



Scor entend poursuivre " sa transformation et sa simplification " et prévoit 150 millions de réduction de coûts d'ici à la fin de l'année 2026. Ce qui lui permettra de stabiliser ses dépenses de gestion entre 2023 et 2026.



Le groupe français fait le constat qu'il bénéficie de " conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies ". " L'évolution rapide de l'univers de risques conduit à une demande de couverture croissante, et à des conditions de marché favorables pour les réassureurs. En parallèle, l'augmentation des tarifs en réassurance de dommages et de responsabilité (P&C) et la hausse des taux d'intérêt devraient soutenir la rentabilité des réassureurs ", explique Scor.



Les objectifs de ses 3 activités



En réassurance L&H (vie et santé), le groupe table sur un résultat des activités compris entre 500 millions et 600 millions d'euros par an au cours de la période 2024-2026. Les cash-flows opérationnels devraient s'améliorer et atteindre entre 0,2 milliard et 0,4 milliard d'euros en 2026.



En réassurance P&C, Scor prévoit d'enregistrer un taux de croissance annuel moyen des revenus de 4 % à 6 % entre 2023 et 2026. Le groupe anticipe un ratio combiné P&C inférieur à 87 % sur la période 2024-2026. Le ratio de charge liée aux catastrophes naturelles est maintenu à 10 % des revenus nets d'assurance. Le groupe va maintenir une approche prudente sur les activités exposées au changement climatique et compte accélérer le développement de solutions alternatives.



En Investissements, Scor maintient sa stratégie d'investissement prudente et durable. Il prévoit de tirer parti de la duration relativement courte de son portefeuille de placements et de bénéficier d'un environnement de taux de réinvestissement élevés afin d'augmenter le taux de rendement courant à un niveau situé entre 3,4 % et 3,8 % en 2026.



Scor privilégie les dividendes en numéraire



Ces objectifs s'accompagnent d'une nouvelle politique de gestion du capital. La société souhaite distribuer à ses actionnaires une part importante de la croissance de la valeur économique et offrir un dividende stable et prévisible. Le dividende de base pour l'exercice en cours sera au moins égal au dividende de base de l'exercice précédent. Le réassureur compte compléter, à titre optionnel, le dividende par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.



Le calibrage du dividende de base au titre de l'exercice 2023 et le montant d'un éventuel rachat d'actions ou d'un dividende spécial au titre de cet exercice seront annoncés en mars 2024 avec les résultats annuels de l'exercice 2023.