Le changement climatique fait plonger les résultats de Scor

Paris (awp/afp) - Le changement climatique a frappé Scor de plein fouet l'an dernier: les coûts engendrés par les catastrophes naturelles à répétition ont plombé les comptes du réassureur, qui affiche une perte nette de 301 millions d'euros.

"Les résultats annuels du groupe sont très décevants", a reconnu jeudi le président emblématique de la société Denis Kessler, cité dans le communiqué détaillant les résultats annuels.

En 2021, Scor avait dégagé un bénéfice net de 456 millions d'euros.

L'année 2022 a été marquée "par une fréquence élevée de catastrophes naturelles et d'autres événements d'origine climatique, notamment les inondations en Australie, l'ouragan Ian aux Etats-Unis, les tempêtes de grêle en France et l'une des pires sécheresses de l'histoire du Brésil", a précisé la société.

La branche de réassurance dommages, SCOR Global P&C, s'en trouve logiquement très affectée. Si elle a enregistré une hausse de ses primes brutes émises de 13,5% à taux de change constants l'an dernier, son ratio combiné, indicateur clé qui rapporte le montant des primes encaissées aux remboursements effectués, s'élève à 113,2%.

Lorsque ce ratio est supérieur à 100, les assureurs et réassureurs se trouvent en terrain déficitaire.

"Les résultats de Scor prouvent une nouvelle fois que les changements climatiques coûtent de plus en plus cher aux réassureurs", a réagi un Ariel le Bourdonnec, chargé de campagne dédié à l'assurance au sein de l'ONG Reclaim Finance.

Il appelle le réassureur à ne pas "fuir ses responsabilités" et "agir au plus vite pour prendre le problème à la source et arrêter de couvrir les nouveaux champs de gaz fossile qui aggravent le dérèglement climatique."

Le secteur de la réassurance, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, est sous tension depuis plusieurs années, ce qui contraste avec une activité historiquement très volatile, où les mauvaises années se retrouvaient compensées par d'autres années bien meilleures.

Relever la tête

Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, ont par ailleurs augmenté à l'échelle de l'entreprise l'an dernier de 4,9% à taux de change constants par rapport à 2021, à 19,7 milliards d'euros.

Et le groupe renoue avec les bénéfices en fin d'année, avec un profit net de 208 millions d'euros au dernier trimestre, une petite consolation après les trois premiers dans le rouge.

Le conseil d'administration entend continuer sur cette tendance en 2023. Il a pour cela procédé fin janvier à la nomination d'un nouveau directeur général, en la personne de Thierry Léger, actuel responsable de la souscription du groupe Swiss Re. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er mai.

La priorité est de "restaurer la rentabilité", a déclaré lors d'une conférence de presse François de Varenne, directeur général par intérim après le départ de Laurent Rousseau fin janvier, après plusieurs mois de vives tensions à la tête du groupe.

Malgré ses pertes, Scor proposera à ses actionnaires le 25 mai lors de l'assemblée générale un dividende de 1,40 euro par action, en baisse par rapport à celui de 1,80 euro proposé l'an dernier.

Seront présentées à cette occasion "les grandes lignes" du "plan stratégique", souligne M. Kessler, afin de le "mettre en oeuvre sans délai avec une grande détermination".

Malmenée en Bourse en début de journée, l'action Scor a réussi à refaire son retard et à clôturer jeudi en hausse de 5,35% à 24,42 euros.

afp/rp