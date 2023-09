Paris (awp/afp) - Le réassureur Scor veut faire croître sa "valeur économique" de 9% par an jusqu'à 2026, selon un plan stratégique attendu de longue date et publié jeudi.

La valeur économique du groupe prend en compte la somme des fonds propres et les profits futurs attendus.

En avril 2023, Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, avait publié une valeur économique de 9,8 milliards d'euros à fin mars, soit 54 euros par action. La progression de 9% par an s'entend "à taux d'intérêt et de change constants".

La publication de ce plan pour la période 2024-2026 revêt une grande importance pour le groupe, dont le précédent directeur général avait été éjecté au début de l'année après à peine un an et demi de mandat, pour n'avoir justement pas établi d'objectifs de moyen terme. A l'époque, le groupe avait également enregistré une perte de 509 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2022, et le directeur général avait préféré se concentrer sur un redressement à court terme.

"Je suis convaincu que Scor va prospérer dans cet environnement porteur, en se développant sur des lignes de métier profitables, en atteignant ses objectifs financier et de solvabilité, et en créant une valeur significative pour ses actionnaires", a déclaré le directeur général Thierry Léger, cité dans le communiqué, alors que la performance du cours de Bourse a parfois été critiquée ces dernières années.

Pour atteindre l'objectif financier d'une croissance de 9% par an de sa valeur économique, le groupe vise un résultat des activités d'assurance vie entre 500 et 600 millions d'euros par an, avec notamment une croissance du portefeuille de prévoyance "dans toutes les zones géographiques".

En réassurance dommage, Scor" prévoit de dégager un taux de croissance annuel moyen (...) de 4% à 6% entre 2023 et 2026", indique le communiqué. Le groupe compte ainsi profiter de tarifs "favorables" et maintenir "une approche prudente sur les activités exposées au changement climatique".

Le groupe devrait par ailleurs, comme le reste du secteur, bénéficier de la hausse des taux.

Scor vise également un ratio de solvabilité, un indicateur reflétant la solidité du groupe face aux perturbations, entre 185% et 220%. Ce niveau reste dans la norme du secteur: à fin 2022, le ratio de solvabilité de l'ensemble des assureurs s'élevaient à 247% selon le régulateur du secteur.

afp/ck