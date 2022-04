Communiqué de presse

15 avril 2022 - N° 8

Les résultats du premier trimestre 2022 de SCOR seront impactés par le conflit en Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, SCOR étudie avec attention l’évolution des événements et l'impact potentiel du conflit et des sanctions internationales sur son activité.

La filiale SCOR PO que SCOR détient en Russie est directement impactée et a cessé de souscrire de nouvelles affaires. Plus généralement, ce conflit a des conséquences sur des lignes d’affaires telles que les Risques Politiques, le Crédit Caution et l’Aviation. SCOR prévoit d’enregistrer au premier trimestre 2022 une charge à deux chiffres (« high double digit ») en EUR millions pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l’assurance de spécialités. Le conflit se poursuivant, cette estimation évoluera.

Le coût estimé de ce conflit s’est conjugué au premier trimestre 2022 à une série de catastrophes naturelles (notamment des inondations en Australie, des tempêtes en Europe et une sécheresse au Brésil) ainsi qu’à la poursuite de la pandémie aux États-Unis. Ces développements auront un impact défavorable sur le ratio combiné de SCOR P&C ainsi que sur la marge technique de SCOR L&H, et devraient se traduire par une perte trimestrielle.

Les résultats du premier trimestre 2022 seront publiés le 6 mai 2022.

Le Groupe reste très bien capitalisé, avec un ratio de solvabilité qui se situerait au 31 mars 2022 à un niveau significativement supérieur au ratio de 226% publié à la fin du quatrième trimestre 2021. Cette solvabilité tient compte du versement d’un dividende de 1,80 euro par action pour l'exercice 2021, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 18 mai 2022, et qui sera mis en paiement le 24 mai 2022.

Cette publication est une application ad hoc conformément à l'article 17 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 (tel que modifié et complété).

