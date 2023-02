Communiqué de presse

Renouvellements P&C de janvier 2023

SCOR améliore la rentabilité technique attendue et le profil rendement / risque de son portefeuille dans un contexte de marché favorable



Comme annoncé lors de sa Journée Investisseurs le 9 novembre 2022, SCOR poursuit un objectif clair lors des renouvellements du 1 er janvier 2023 : améliorer la rentabilité technique attendue (« expected ») et améliorer le profil rendement / risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité , en tirant pleinement parti des conditions de marché favorables actuelles.





janvier 2023 : , en tirant pleinement parti des conditions de marché favorables actuelles. Afin d’atteindre cet objectif, SCOR porte une attention toute particulière à l’optimisation du capital alloué par branche et par client, ainsi qu’à l’optimisation de la composition du portefeuille, tant en termes de diversification des risques que de résilience des résultats techniques.





La mise en œuvre de ces principes a conduit SCOR, lors des renouvellements du 1 er janvier 2023, à :



poursuivre la croissance des lignes de réassurance dites « Global Lines » (+11% d'EGPI 1 hors ligne Agriculture) ; conforter les relations profitable s avec ses clients de long-terme ; réduire son exposition aux risques de catastrophes naturelles (-14% du PML net à une période de retour de 250 ans) ; enfin, ajuster son portefeuille en réduisant les branches les plus sensibles à l'inflation économique et sociale (-24% d’EGPI sur les lignes Responsabilité civile et Automobile, notamment).

janvier 2023, à :

La conjugaison de ces quatre actions se traduit par une baisse de l'EGPI de -12% sur l’ensemble du portefeuille de risques de réassurance renouvelé.

SCOR atteint son objectif et améliore significativement la rentabilité technique attendue (« expected ») et le profil rendement / risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité renouvelé au 1 er janvier 2023. Ces actions devraient se traduire par une amélioration du ratio net de souscription attendu (« expected ») du portefeuille de l’ordre de 2,5 à 3 points, grâce à une augmentation globale des tarifs de 9% sur l'ensemble du portefeuille de risques.

janvier 2023. Ces actions devraient se traduire par une amélioration du ratio net de souscription attendu (« expected ») du portefeuille de l’ordre de 2,5 à 3 points, grâce à une augmentation globale des tarifs de 9% sur l'ensemble du portefeuille de risques. SCOR est confiant dans la poursuite du cycle actuel en réassurance de dommages et de responsabilité. Le Groupe prépare activement les prochains renouvellements en avril, juin et juillet 2023 dans un marché porteur.





Renouvellement des traités de réassurance P&C de janvier 2023

Ces renouvellements ont été marqués par une contraction de l’offre de réassurance et une demande de protection soutenue des cédantes.



Portefeuille de réassurance renouvelé au 1 er janvier 202 3 1 :

Primes renouvelées

(EUR millions) 2 Variation par rapport à janvier 2022 Principales lignes concernées Traités Lignes P&C3 2 176 -20,4% Responsabilité civile aux États-Unis, Dommages proportionnel, Automobile proportionnel Traités Global Lines4 1 479 +3,6% Assurance décennale et Engineering

Cyber (effet prix uniquement) TOTAL 3 655 -12,1%

Environ 67 % des primes de réassurance P&C, soit 47 % du total des primes P&C de SCOR, sont renouvelées en janvier. Sans tenir compte d’une opération de grande ampleur en Europe ni de l’apport de capacité de SCOR aux syndicats Lloyd’s en tant que tierce partie (« SUL »). La catégorie Treaty P&C Lines inclut les branches Dommages, Dommages cat., Responsabilité, Automobile et d’autres lignes d’affaires apparentées (Assurances de personnes, Nucléaire, Terrorisme, Risques spéciaux, Extension de garantie automobile et Rétrocession). La catégorie Treaty Global Lines inclut les branches Agriculture, Aviation, Crédit Caution, Assurance décennale, Engineering, Marine et Énergie, Espace, Cyber et Alternative Solutions.

La souscription a fait l’objet d’un examen complet, avec une attention particulière portée sur la diversification et l’équilibre du portefeuille pour tirer parti des conditions de marché actuelles.

La croissance des lignes dites « Global Lines » se poursuit avec une augmentation de 11% de l’EGPI2 si l’on exclut la ligne Agriculture. Les poids des lignes dites « Global Lines » (représentant 43% de l’EGPI contre 36% l’année dernière) et de l’Europe et du Canada (représentant 61% de l’EGPI contre 55% l’année dernière) sont également en hausse.

SCOR a été attentif à tenir compte dans sa tarification de l’évolution de la sinistralité observée, notamment pour les catastrophes naturelles en révisant la calibration de ces risques. En conséquence, le PML3 lié aux catastrophes naturelles est en baisse de -14% (après une baisse de -21 % au cours de l’année 2022). Cette réduction est essentiellement rendue possible par la baisse des limites engagées par SCOR sur les traités de dommage proportionnels exposés aux catastrophes naturelles (-30%) et sur les traités en excédent de pertes annuelles agrégées (« aggregates ») (-25%), ainsi que par une augmentation significative de la rétention de la part des cédantes.

Du fait de l’accélération de l’inflation, SCOR intègre pour l’année 2023 les hypothèses prospectives d’inflation (économique et sociale), qui varient entre 4 % et 14 % selon la zone géographique.

SCOR réduit son exposition aux lignes les plus sensibles à l’inflation, telles que la Responsabilité Civile aux États-Unis et la branche Automobile souscrite en proportionnel.

Le ratio net de souscription attendu4 (« expected ») du portefeuille renouvelé au 1er janvier 2023 s’améliore de 2,5 à 3 points. Cette amélioration est la conséquence d’une augmentation des tarifs de 9% avant prise en compte des hypothèses d’inflation. Les principales augmentations de tarif sont observées sur les traités couvrant les catastrophes naturelles par évènement, et ce, plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe (respectivement +71% et +44% d’augmentation).

SCOR obtient lors de ces renouvellements de meilleures conditions, telles que l’exclusion de périls supplémentaires, des franchises plus élevées ainsi que des conditions de reconstitution plus strictes.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de l’activité P&C à SCOR, déclare : « Dans l’un des environnements de réassurance les plus porteurs depuis plusieurs décennies, SCOR met tout en œuvre pour améliorer le profil rendement / risque et la rentabilité technique de son portefeuille. Afin d’atteindre cet objectif, SCOR a porté une attention particulière au contrôle des expositions, à l’optimisation du capital alloué aux différents métiers et à la diversification de son portefeuille de risque. Je suis confiant : la rentabilité technique du portefeuille renouvelé devrait augmenter de manière significative. Le durcissement du marché devrait se poursuivre ce qui permettra à SCOR de continuer le déploiement de son capital dans des conditions de marché favorables lors des prochains renouvellements. »

SCOR publiera ses résultats annuels le 2 mars 2023.

*

* *

