Communiqué de presse

24 février 2021 - N° 4



Résultats annuels 2020

SCOR absorbe le choc de la pandémie de Covid-19, dégageant un résultat net de EUR 234 millions en 2020, et propose un dividende de EUR 1.80 par action

L'année 2020 a été marquée par le choc historique et global de la pandémie de Covid-19 mais aussi par une série de catastrophes naturelles ainsi que par des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur. SCOR a passé avec succès ce stress test grandeur nature, démontrant une nouvelle fois la résilience de son modèle économique et sa faculté à absorber les chocs. Le Groupe a accompli sa mission, honorant tous ses engagements envers ses clients et contribuant à la protection des personnes et des biens affectés par ces sinistres, tout en parvenant à dégager des résultats de qualité.

SCOR poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique « Quantum Leap », placé sous le double sceau de la rentabilité et de la solvabilité, accélérant son recours aux nouvelles technologies tout en poursuivant sa démarche en matière de développement durable et de responsabilité sociale.

La crise liée à Covid-19 est toujours en cours, ce qui engendre des incertitudes importantes pour 2021. Le ratio de solvabilité de SCOR à fin 2020, qui tient compte des prévisions de sinistres liés à la pandémie de Covid-19 en 2021, s’établit à 220 %, à la borne supérieure de la zone de solvabilité optimale. En outre, le Groupe dispose d’un niveau de liquidités très élevé de presque EUR 2,0 milliards, et les quatre agences de notation ont toutes confirmé sa notation financière de niveau « AA- »1. Fort de cette assise financière très solide, SCOR propose un dividende de EUR 1.802 par action au titre de l’exercice 2020.

SCOR estime que la pandémie de Covid-19 contribue à créer les conditions d’une croissance de la réassurance plus forte assortie d’une dynamique tarifaire positive. La pandémie exacerbe la croissance de l’aversion aux risques lato sensu, ce qui entraînera une demande plus importante de protection partout dans le monde. En matière de réassurance de dommages et de responsabilité, la pandémie de Covid-19 conduit à une accélération des hausses tarifaires et de l’amélioration des termes et conditions pour l’ensemble des lignes d’affaires et l’ensemble des zones géographiques, le niveau très faible des taux d’intérêt agissant comme un catalyseur additionnel. SCOR a pleinement tiré parti de ces conditions de marché favorables et de la profondeur de son fonds de commerce pour enregistrer d’excellents renouvellements au 1er janvier 2021. La pandémie de Covid-19 crée également les conditions d’une transformation historique de la (ré)assurance de personnes, qui se fonde non seulement sur une prise de conscience plus aiguë par les consommateurs de l’importance de la prévoyance et de l’assurance santé, mais aussi sur une accélération du recours par le secteur aux nouvelles technologies, allant de la souscription à la gestion des sinistres.

SCOR est bien positionné dans cet environnement de marché porteur. Le Groupe continuera à tirer pleinement parti de sa plate-forme de souscription globale et de son savoir-faire pour saisir les opportunités de marché, en s’appuyant sur ses atouts de réassureur de tout premier rang – mise en œuvre d’une stratégie claire et éprouvée, position de marché confirmée, fonds de commerce de grande qualité, assise financière très forte, expertise technique reconnue et absence de problèmes hérités du passé.

Les primes brutes émises atteignent EUR 16 368 millions en 2020, en hausse de 1,8 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants).

atteignent EUR 16 368 millions en 2020, en hausse de 1,8 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). SCOR Global P&C enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,4 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). SCOR Global P&C absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et dégage un ratio combiné net de 100,2 % en 2020. En excluant l’impact de la pandémie de Covid-19, le ratio combiné net s’élève à 95,5 %, en ligne avec les hypothèses du plan « Quantum Leap ».

enregistre des primes brutes émises en hausse de 2,4 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). SCOR Global P&C absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et dégage un ratio combiné net de 100,2 % en 2020. En excluant l’impact de la pandémie de Covid-19, le ratio combiné net s’élève à 95,5 %, en ligne avec les hypothèses du plan « Quantum Leap ». SCOR Global Life enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,4 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). SCOR Global Life absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et démontre la résilience de son modèle économique. SCOR Global Life enregistre des résultats solides, affichant une marge technique de 5,8 % en 2020, après prise en compte de 3,7 points imputables au coût de la pandémie de Covid-19.

enregistre une croissance de ses primes brutes émises de 1,4 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). SCOR Global Life absorbe le choc de la pandémie de Covid-19 et démontre la résilience de son modèle économique. SCOR Global Life enregistre des résultats solides, affichant une marge technique de 5,8 % en 2020, après prise en compte de 3,7 points imputables au coût de la pandémie de Covid-19. SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs solide de 2,8 % en 2020.

dégage un rendement des actifs solide de 2,8 % en 2020. Le ratio de coûts du Groupe s’établit à 4,5 % des primes brutes émises, meilleur que l’hypothèse d’environ 5,0 % du plan « Quantum Leap ».

s’établit à 4,5 % des primes brutes émises, meilleur que l’hypothèse d’environ 5,0 % du plan « Quantum Leap ». Le résultat net du Groupe atteint EUR 234 millions en 2020. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 3,8 %, soit 327 points de base au-dessus du taux sans risque 3 . Le rendement annualisé des capitaux propres normalisé 4 s’établit à 10,6 %, soit 1 014 points de base au-dessus du taux sans risque 3 , dépassant l’objectif de rentabilité du plan stratégique « Quantum Leap ».

atteint EUR 234 millions en 2020. Le (ROE) ressort à 3,8 %, soit 327 points de base au-dessus du taux sans risque . Le rendement annualisé des capitaux propres normalisé s’établit à 10,6 %, soit 1 014 points de base au-dessus du taux sans risque , dépassant l’objectif de rentabilité du plan stratégique « Quantum Leap ». Le Groupe dégage un cash-flow opérationnel élevé de EUR 988 millions en 2020. Les liquidités totales du Groupe, à un niveau très élevé, ressortent à EUR 1 989 millions au 31 décembre 2020.

de EUR 988 millions en 2020. Les liquidités totales du Groupe, à un niveau très élevé, ressortent à EUR 1 989 millions au 31 décembre 2020. Les capitaux propres du Groupe atteignent EUR 6 177 millions au 31 décembre 2020, en baisse de EUR 197 millions par rapport au 31 décembre 2019 du fait principalement de la baisse du dollar américain. L’ensemble des évolutions des taux de change se traduisent par une baisse de EUR 523 millions des capitaux propres. Il en ressort un actif net comptable par action de EUR 33,01, contre EUR 34,06 au 31 décembre 2019.

atteignent EUR 6 177 millions au 31 décembre 2020, en baisse de EUR 197 millions par rapport au 31 décembre 2019 du fait principalement de la baisse du dollar américain. L’ensemble des évolutions des taux de change se traduisent par une baisse de EUR 523 millions des capitaux propres. Il en ressort un actif net comptable par action de EUR 33,01, contre EUR 34,06 au 31 décembre 2019. Le ratio d’endettement financier du Groupe s’établit à 28,5 % au 31 décembre 2020, en augmentation de 2,1 points par rapport au 31 décembre 2019, du fait principalement de la baisse du niveau des capitaux propres affecté par l’évolution des changes.

s’établit à 28,5 % au 31 décembre 2020, en augmentation de 2,1 points par rapport au 31 décembre 2019, du fait principalement de la baisse du niveau des capitaux propres affecté par l’évolution des changes. Le ratio de solvabilité estimé du Groupe s’élève à 220 % au 31 décembre 2020, à la borne supérieure de la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan stratégique « Quantum Leap ». Ce niveau de solvabilité élevé procède à la fois d’une forte génération de capital et d’une gestion du capital efficace. Il intègre le paiement à venir du dividende de EUR 1,80 par action.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « La pandémie de Covid-19 est un choc historique. Le risque pandémique est évidemment bien connu des réassureurs. Dans la cartographie des risques que SCOR établit chaque année, les maladies infectieuses figurent en bonne place. Ainsi l’étude et la modélisation du risque pandémique faisaient partie intégrante de notre gestion des risques lorsque la pandémie de Covid-19 s’est déclarée. Rétrospectivement, nous sous-estimions alors la portée véritablement globale d’un tel phénomène ainsi que l’impact déterminant des diverses décisions – non modélisables ! – prises par les pouvoirs publics pour contenir la propagation du virus, qui ont in fine fortement contribué aux expositions de l’industrie de la (ré)assurance à cette crise. Les mesures qui ont été prises pour contenir la pandémie, notamment le confinement, ont affecté toute la vie économique et sociale. Cette crise est devenue polymorphe – sanitaire, sociale, économique, financière et même géopolitique. Elle a ainsi affecté les (ré)assureurs, tant à l’actif qu’au passif, en réassurance vie et en réassurance de dommages et de responsabilité. Le Groupe a passé avec succès ce stress test grandeur nature en parvenant à absorber ce choc majeur. SCOR termine l’année 2020 en étant rentable et solvable. Les fondamentaux du Groupe demeurent très solides, comme en attestent les excellents résultats que nous aurions enregistrés en l’absence de la pandémie de Covid-19 – qui a coûté au Groupe EUR 640 millions en 2020 – ainsi que le niveau de solvabilité atteint fin décembre. Ceci permet au Groupe de poursuivre sa politique active de rémunération de ses actionnaires, avec un dividende de EUR 1.80 au titre de l’année 2020 proposé à l’Assemblée Générale. SCOR est très bien positionné pour tirer parti de l’amélioration des termes et conditions tarifaires en assurance et réassurance de dommages et de responsabilité, comme le démontrent les excellents renouvellements enregistrés au 1er janvier 2021. De même, le Groupe poursuit son développement en réassurance vie, notamment en Asie. SCOR continue à mettre en œuvre son plan stratégique « Quantum Leap » avec détermination. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements aux collaborateurs du Groupe pour avoir assuré la continuité du fonctionnement de l’entreprise et servi tous nos clients durant cette période très difficile. »

Point sur la pandémie de Covid-19

SCOR démontre sa capacité à absorber le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19, tant au plan opérationnel qu’au plan financier.

En 2020, SCOR a tout mis en œuvre sans délai pour contribuer à enrayer la propagation de la pandémie. Le Groupe a adopté très tôt des mesures de prévention strictes pour protéger la santé de ses collaborateurs. SCOR a par ailleurs partagé ses connaissances sur l’évolution du phénomène pandémique de manière régulière.

SCOR a mené une évaluation approfondie de ses expositions à la crise sanitaire, économique et financière liée à la pandémie de Covid-19 pour l’ensemble de ses activités, en s’appuyant sur son savoir-faire en matière de modélisation. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients et des résultats des modèles utilisés, le coût total de la pandémie de Covid-19 enregistré dans les comptes du Groupe en 2020 (en matière de réassurance vie, de réassurance de dommages et de responsabilité, et d’investissements) s’élève à EUR 640 millions5. La situation est la suivante :

En matière de réassurance vie , SCOR estime que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de Protection est absorbable. Un coût total de EUR 314 millions 5 a été enregistré dans les comptes en 2020 pour la pandémie de Covid-19, dont EUR 196 millions ont été payés au 31 décembre 2020. L’essentiel de l’exposition provient des États-Unis, où SCOR estime que les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 encourus jusqu’au 31 décembre 2020 représentent un impact de EUR 283 millions 5 . Une provision additionnelle de EUR 31 millions 5 pour couvrir les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 a été enregistrée en 2020 au titre des expositions du Groupe dans l’ensemble des autres marchés. SCOR estime que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de risques de réassurance vie au cours des douze prochains mois est également absorbable, même si des incertitudes persistent. Les conséquences ultimes de la pandémie sont toujours sujettes à des incertitudes significatives, dues en partie au développement de nouveaux variants du virus, ainsi qu’au respect des mesures de confinement et à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, en particulier aux États-Unis. L’impact de la pandémie de Covid-19 sur le portefeuille de risques de SCOR Global Life dépend des différences de mortalité entre la population réassurée par SCOR Global Life et la population générale, notamment en matière de taux de mortalité des personnes ayant contracté la maladie, en particulier aux États-Unis. SCOR suit en permanence la situation en utilisant un modèle épidémiologique sophistiqué développé en interne.

, SCOR estime que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de Protection est absorbable. Un coût total de EUR 314 millions a été enregistré dans les comptes en 2020 pour la pandémie de Covid-19, dont EUR 196 millions ont été payés au 31 décembre 2020. En matière de réassurance de dommages et de responsabilité , SCOR estime que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de risques est absorbable. Un montant total de EUR 284 millions 6 pour les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 (incluant des provisions pour les sinistres potentiels) a été enregistré dans les comptes en 2020, dont EUR 30 millions ont été payés au 31 décembre 2020. L’exposition du Groupe se concentre principalement sur les portefeuilles de risques Crédit, Caution et Risques politiques et sur la couverture des pertes d’exploitation. Les renouvellements de janvier 2021 ont conduit à une clarification des clauses contractuelles, avec l’introduction d’exclusions en cas de pandémie.

, SCOR estime que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son portefeuille de risques est absorbable. Un montant total de EUR 284 millions pour les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 (incluant des provisions pour les sinistres potentiels) a été enregistré dans les comptes en 2020, dont EUR 30 millions ont été payés au 31 décembre 2020. L’exposition du Groupe se concentre principalement sur les portefeuilles de risques Crédit, Caution et Risques politiques et sur la couverture des pertes d’exploitation. Les renouvellements de janvier 2021 ont conduit à une clarification des clauses contractuelles, avec l’introduction d’exclusions en cas de pandémie. En matière d’investissements, SCOR bénéficiait d’un portefeuille d’investissements défensif et de grande qualité lorsque la crise liée à la pandémie de Covid-19 s’est déclarée. Le niveau de dépréciations d’actifs en 2020 est modéré, s’établissant à EUR 42 millions avant impôts. Les plus-values latentes du portefeuille d’actifs ont augmenté de EUR 179 millions entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, alors même que le Groupe a réalisé EUR 197 millions de plus-values en 2020.

Principaux chiffres clés du groupe SCOR pour l’exercice 2020 et le quatrième trimestre 2020



Exercice Quatrième trimestre En EUR millions

(à taux de change courants) 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 16 368 16 341 +0,2 % 4 085 4 286 -4,7 % Ratio de coûts du Groupe 4,5 % 4,7 % -0,2 pt 4,8 % 4,6 % +0,2 pt ROE annualisé 3,8 % 7,0 % -3,2 pts 6,5 % 1,3 % +5,2 pts Résultat net* 234 422 -44,5 % 99 21 +371,4 % Capitaux propres 6 177 6 374 -3,1 % 6 177 6 374 -3,1 %

* Résultat net consolidé, part du Groupe.





SCOR Global P&C affiche en 2020 de solides fondamentaux, conformes aux hypothèses du plan « Quantum Leap », et absorbe le choc de la pandémie de Covid-19

En 2020, SCOR Global P&C enregistre une croissance de 2,4 % à taux de change constants (+0,2 % à taux de change courants), avec EUR 7 160 millions de primes brutes émises. Hors effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur les primes7, la croissance aurait atteint 5,6 % à taux de change constants, conformément aux hypothèses du plan « Quantum Leap »8.

Chiffres clés de SCOR Global P&C

Exercice Quatrième trimestre En EUR millions

(à taux de change courants) 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 7 160 7 147 +0,2 % 1 795 1 883 -4,7 % Ratio combiné net 100,2 % 99,0 % +1,2 pt 98,7 % 108,8 % -10,1 pts

SCOR Global P&C enregistre en 2020 un ratio combiné de 100,2 %, après prise en compte d’un impact de 4,7 % imputable aux sinistres liés à la pandémie de Covid-19.

La charge due aux catastrophes naturelles atteint 6,8 %. Elle s’établit donc à un niveau légèrement inférieur à l’hypothèse de budget de 7,0 % malgré une forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles au second semestre 2020, en particulier aux États-Unis (ouragans Laura et Sally, Midwest Derecho) ;

Le ratio attritionnel net intégrant les commissions s’élève à 87,4 %. Hors effet des sinistres liés à la pandémie de Covid-19, le ratio attritionnel net intégrant les commissions atteindrait 82,7 %, en hausse de 2,2 points par rapport au niveau atteint en 2019, qui avait bénéficié de libérations de réserves pour un montant de EUR 110 millions avant impôts (-1,9 point) ;

Le ratio de coûts s’établit à 6,0 %, en baisse de 0,9 point par rapport à l’année dernière (6,9 %).

Le ratio combiné net normalisé9 ressort à 95,7 %, conformément aux hypothèses du plan « Quantum Leap »8, enregistrant une amélioration par rapport à 2019 où il s’établissait à 96,1 %.

SCOR Global Life absorbe le choc de la pandémie de Covid-19, démontrant ainsi la résilience de son modèle économique

En 2020, les primes brutes émises de SCOR Global Life s’élèvent à EUR 9 208 millions, en hausse de 1,4 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants). Cette croissance des primes est tirée par le développement continu de l’activité, en particulier sur les marchés asiatiques. En excluant les effets du désengagement ciblé de certains marchés, la croissance s’élèverait à +3,9 % à taux de change constants. Il est certain que la pandémie de Covid-19 a ralenti les transactions de taille significative.

Chiffres clés de SCOR Global Life

Exercice Quatrième trimestre En EUR millions

(à taux de change courants) 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 9 208 9 194 +0,2 % 2 290 2 403 -4,7 % Marge technique Vie 5,8 % 7,5 % -1,7 pt 5,6 % 8,3 % -2,7 pts

Le résultat technique net s’élève à EUR 480 millions. Les activités hors Etats-Unis sont en ligne avec les hypothèses de « Quantum Leap », l’impact de la pandémie de Covid-19 étant largement circonscrit au marché américain.

La charge totale des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 comptabilisée au titre de l’exercice 2020 (incluant les sinistres survenus mais non déclarés10) atteint EUR 314 millions11, dont EUR 283 millions11 de sinistres pour le portefeuille de mortalité aux États-Unis et EUR 31 millions11 de sinistres pour les autres marchés. Dans l’ensemble, les sinistres liés à la pandémie de Covid-19 en 2020 sont conformes aux prévisions. Les effets de la pandémie de Covid-19 sont compensés par une gestion active du portefeuille d’affaires en cours (in-force book), par la solidité des réserves et par une réduction de la sinistralité liée à la grippe saisonnière aux Etats-Unis. Les réserves constituées au début de la pandémie se sont avérées trop élevées et ont été libérées à la fin de l’année, ce qui a compensé la sinistralité plus importante enregistrée durant les derniers mois de l’année 2020.

La charge totale des sinistres liés à la pandémie de Covid-19 devrait rester à des niveaux élevés au premier semestre 2021 et diminuer d’ici la fin du troisième trimestre 2021. La performance sous-jacente du portefeuille reste solide avec une marge technique en 2021, excluant les effets de la pandémie de Covid-19, attendue dans la fourchette de 7,2 % à 7,4 %, conformément aux hypothèses du plan « Quantum Leap ». Sur la base des hypothèses actuelles, et nonobstant la forte volatilité pouvant affecter cette estimation, SCOR Global Life prévoit en 2021 environ 280 000 décès dus à la Covid-19 au sein de la population générale aux États-Unis. L’incertitude aux premier et deuxième trimestres 2021 est principalement imputable à l’impact des variants sur la mortalité. Une baisse des décès liés à la pandémie est attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2021. SCOR Global Life confirme que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la population réassurée par le Groupe est significativement plus faible que celui observé pour l’ensemble de la population et continue d’observer l’impact positif d’une réduction des sinistres liés à la grippe saisonnière.

En prenant en compte les projections de sinistres liés à la pandémie de Covid-19, la marge technique en 2021 devrait être d'environ 5,0 %. La marge technique devrait renouer avec l’hypothèse de 7,2 % -7,4 % du plan « Quantum Leap » au quatrième trimestre 2021.

SCOR Global Investments dégage un rendement des actifs solide de 2,8 % tout en maintenant un positionnement prudent de son portefeuille

Le total des placements atteint EUR 28,6 milliards, dont EUR 20,5 milliards d’actifs totaux et EUR 8,1 milliards de fonds déposés chez les cédantes12.

Après avoir gelé son activité de réinvestissement entre mars et mai 2020, SCOR a repris sa stratégie d’investissement en juin 2020.

Dans l’environnement financier actuel, SCOR poursuit une stratégie d’allocation d’actifs prudente et adopte une approche vigilante dans le positionnement de son portefeuille obligataire, avec :

des liquidités qui représentent 9 % du total des actifs au quatrième trimestre 2020 (contre 13 % au deuxième trimestre 2020) ;

43 % d’obligations d’entreprises au quatrième trimestre 2020 (contre 41 % au deuxième trimestre 2020) ;

un portefeuille obligataire de très bonne qualité, qui affiche une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 3,3 ans13.

Le portefeuille d’actifs reste très liquide, avec EUR 8,4 milliards de cash-flows financiers14 attendus au cours des 24 prochains mois.

Chiffres clés de SCOR Global Investments

Exercice Quatrième trimestre En EUR millions

(à taux de change courants) 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Total des placements 28 611 28 854 -0,8 % 28 611 28 854 -0,8 % § dont total des actifs 20 522 20 571 -0,2 % 20 522 20 571 -0,2 % § dont total des fonds détenus par les cédantes et autres dépôts 8 089 8 283 -2,3 % 8 089 8 283 -2,3 % Rendement des placements* 2,4 % 2,4 % +0,0 pt 2,9 % 2,5 % +0,4 pt Rendement des actifs** 2,8 % 3,0 % -0,2 pt 3,8 % 3,1 % +0,7 pt

(*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

(**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 582 millions pour l’exercice 2020, dont EUR 197 millions de plus-values réalisées pour une large part sur le portefeuille immobilier au premier trimestre 2020 et sur le portefeuille obligataire aux troisième et quatrième trimestres 2020, ce qui se traduit par un rendement des actifs de 2,8 % en 2020.

Le rendement récurrent s’établit à 2,1 % en 2020, avec un effet limité des dépréciations d’actifs

(-0,2 %15), qui démontre la résilience du portefeuille obligataire dans l’environnement de marché actuel.

Le rendement des réinvestissements s’établit à 1,2 % fin 202016, en raison de l’environnement de taux très bas (notamment aux États-Unis) et de la poursuite du resserrement des écarts de crédit (« spreads »).

SCOR progresse sur la voie de la responsabilité environnementale et sociale, et observe scrupuleusement les règles de gouvernance les plus strictes

SCOR intègre activement les considérations environnementales, sociales et de gouvernance à toutes ses activités.

Environnement : Les avancées de SCOR en 2020 illustrent parfaitement la volonté du Groupe de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d’adapter son organisation aux conséquences de ce dernier. SCOR a publié en 2020 son tout premier rapport climat 17 , en s’inspirant des recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dans lequel la société donne une vue d’ensemble des risques et des opportunités liés à l’environnement, ainsi que des informations sur la résilience de son modèle économique et de sa stratégie face aux risques climatiques. En outre, SCOR a renforcé sa démarche durable en faveur d’une économie bas-carbone au sein de son portefeuille d’investissement en rejoignant la « Net-Zero Asset Owner Alliance », une initiative rassemblant des investisseurs qui ont pris l’engagement d’assurer la transition de leur portefeuille de placements vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

: Les avancées de SCOR en 2020 illustrent parfaitement la volonté du Groupe de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d’adapter son organisation aux conséquences de ce dernier. SCOR a publié en 2020 son tout premier rapport climat , en s’inspirant des recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dans lequel la société donne une vue d’ensemble des risques et des opportunités liés à l’environnement, ainsi que des informations sur la résilience de son modèle économique et de sa stratégie face aux risques climatiques. En outre, SCOR a renforcé sa démarche durable en faveur d’une économie bas-carbone au sein de son portefeuille d’investissement en rejoignant la « Net-Zero Asset Owner Alliance », une initiative rassemblant des investisseurs qui ont pris l’engagement d’assurer la transition de leur portefeuille de placements vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Social : SCOR a comme objectif une représentation équitable des femmes au sein des instances dirigeantes. Sur proposition de la direction, le Conseil d’administration a décidé de viser un objectif de 20 % de femmes au Comité exécutif du Groupe dès 2021 (et 30 % d’ici fin 2025), contre 10 % à l’heure actuelle. Afin de constituer un réservoir de talents féminins, et conformément à la politique mise en œuvre depuis plusieurs années en la matière, qui vise à assurer une participation équitable des hommes et des femmes au programme « Partners » 18 , le Conseil d’administration a décidé en outre de fixer un objectif supplémentaire de 27 % de femmes aux niveaux Global Partners, Senior Global Partners et Executive Global Partners 19 à l’horizon fin 2025, contre 19 % aujourd’hui.

: SCOR a comme objectif une représentation équitable des femmes au sein des instances dirigeantes. Sur proposition de la direction, le Conseil d’administration a décidé de viser un objectif de 20 % de femmes au Comité exécutif du Groupe dès 2021 (et 30 % d’ici fin 2025), contre 10 % à l’heure actuelle. Afin de constituer un réservoir de talents féminins, et conformément à la politique mise en œuvre depuis plusieurs années en la matière, qui vise à assurer une participation équitable des hommes et des femmes au programme « Partners » , le Conseil d’administration a décidé en outre de fixer un objectif supplémentaire de 27 % de femmes aux niveaux Global Partners, Senior Global Partners et Executive Global Partners à l’horizon fin 2025, contre 19 % aujourd’hui. Gouvernance : Dans le cadre de la préparation de la succession de Denis Kessler, le conseil d’administration a annoncé le 16 décembre 2020 qu’il suivait la recommandation du comité des nominations en décidant de dissocier les fonctions de président et de directeur général, dans des conditions propices à une transition réussie. Cette séparation sera effective à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra au printemps 202220.

SCOR accélère sa transformation technologique pour améliorer ses performances et créer de la valeur à long terme

Conformément à ce que prévoit son plan stratégique « Quantum Leap », SCOR poursuit le déploiement de nouvelles technologies à l’échelle de tout le Groupe dans une optique d’innovation, d’élargissement de son offre de produits et de services et d’augmentation de son efficience, pour créer de la valeur à long terme.

En 2020, SCOR a mené à terme plusieurs projets ambitieux en la matière, notamment :

CyberCube 21 : SCOR Global P&C a intégré le modèle de risque cyber développé par CyberCube, un spécialiste de l’analyse des données pour le secteur de l’assurance avec lequel il s’est associé, en tirant parti de la modularité de sa propre « CAT Platform » et de l’interface de programmation d’application (API) de CyberCube. En intégrant le modèle de risque de CyberCube aux côtés des modèles de catastrophes naturelles de sa « CAT Platform », SCOR a encore accru ses capacités de modélisation des risques de catastrophe. Pleinement opérationnelle pour les renouvellements du 1 er janvier 2021, cette nouvelle architecture renforce largement les capacités de gestion du risque cyber de SCOR.

: SCOR Global P&C a intégré le modèle de risque cyber développé par CyberCube, un spécialiste de l’analyse des données pour le secteur de l’assurance avec lequel il s’est associé, en tirant parti de la modularité de sa propre « CAT Platform » et de l’interface de programmation d’application (API) de CyberCube. En intégrant le modèle de risque de CyberCube aux côtés des modèles de catastrophes naturelles de sa « CAT Platform », SCOR a encore accru ses capacités de modélisation des risques de catastrophe. Pleinement opérationnelle pour les renouvellements du 1 janvier 2021, cette nouvelle architecture renforce largement les capacités de gestion du risque cyber de SCOR. hELIOS : SCOR Global Life a mis au point la plate-forme hELIOS, qui regroupe, transforme et gère les données individuelles et relatives aux contrats d’assurance de ses clients, dans un environnement sécurisé, conforme à la réglementation. hELIOS joue un rôle clé dans la gestion du portefeuille d’en-cours (in-force), en fournissant une représentation fine des risques sous-jacents. Conjuguée à l’analyse des données et aux technologies de la science des données, cette solution favorise la croissance de l’activité en permettant de proposer aux clients des solutions innovantes.

: SCOR Global Life a mis au point la plate-forme hELIOS, qui regroupe, transforme et gère les données individuelles et relatives aux contrats d’assurance de ses clients, dans un environnement sécurisé, conforme à la réglementation. hELIOS joue un rôle clé dans la gestion du portefeuille d’en-cours (in-force), en fournissant une représentation fine des risques sous-jacents. Conjuguée à l’analyse des données et aux technologies de la science des données, cette solution favorise la croissance de l’activité en permettant de proposer aux clients des solutions innovantes. SCOR Automation Factory : Le Groupe a intensifié son recours à la robotique pour accroître son excellence opérationnelle. Fin 2020, la SCOR Automation Factory, constituée d’une équipe transversale regroupant des spécialistes de l’automatisation robotisée des processus et de la modélisation des processus métier, avait totalement automatisé 61 processus de production avec l’aide de robots, pour un large éventail de solutions allant de l’automatisation de tâches isolées à l’automatisation de processus métiers complets, en s’appuyant notamment sur des programmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique développés en interne.

La préparation de la transition aux normes IFRS 17 et IFRS 9 se poursuit. SCOR prépare activement l’adoption de ces nouvelles normes comptables, qui sera effective au 1er janvier 2022 pour IFRS 9 et au 1er janvier 2023 pour IFRS 17. Cette mise en place des nouvelles normes comptables concerne principalement les fonctions Finance, Actuariat, et les Business Units. Les bénéfices procurés par les développements informatiques afférents vont au-delà de la simple conformité.

ANNEXE

1 – Chiffres clés du compte de résultat pour l’exercice 2020 et le quatrième trimestre 2020

Exercice Quatrième trimestre En EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Primes brutes émises 16 368 16 341 +0,2 % 4 085 4 286 -4,7 % P&C primes brutes émises 7 160 7 147 +0,2 % 1 795 1 883 -4,7 % Life primes brutes émises 9 208 9 194 +0,2 % 2 290 2 403 -4,7 % Produits financiers 665 671 -0,9 % 203 175 +16,1 % Résultat opérationnel 479 713 -32,8 % 171 46 +271,7 % Résultat net1 234 422 -44,5 % 99 21 +371,4 % Bénéfice par action (EUR) 1,26 2,27 -44,6 % 0,53 0,11 +372,5 % Cash-flow opérationnel 988 841 +17,5 % 327 268 +22,0 %

1: Résultat net consolidé, part du Groupe.

2 – Principaux ratios du compte de résultat pour l’exercice 2020 et le quatrième trimestre 2020

Exercice Quatrième trimestre 2020 2019 Variation 4e trimestre 2020 4e trimestre 2019 Variation Rendement des placements 1 2,4 % 2,4 % +0,0 pt 2,9 % 2,5 % +0,4 pt Rendement des actifs 1,2 2,8 % 3,0 % -0,2 pt 3,8 % 3,1 % +0,7 pt Ratio combiné net P&C 3 100,2 % 99,0 % +1,2 pt 98,7 % 108,8 % -10,1 pts Marge technique Vie 4 5,8 % 7,5 % -1,7 pt 5,6 % 8,3 % -2,7 pts Ratio de coûts du Groupe 5 4,5 % 4,7 % -0,2 pt 4,8 % 4,6 % +0,2 pt Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 3,8 % 7,0 % -3,2 pts 6,5 % 1,3 % +5,2 pts

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C ; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises.

3 – Chiffres clés du bilan au 31 décembre 2020 (en EUR millions à taux de change courants)

Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019 Variation Total des placements 1 2 28 611 28 854 -0,8 % Provisions techniques (brutes) 30 501 31 236 -2,4 % Capitaux propres 6 177 6 374 -3,1 % Actif net comptable par action (EUR) 33,01 34,06 -3,1 % Ratio d’endettement 28,5 % 26,4 % +2,1 pts Total des liquidités3 1 989 1 532 +29,8 %

1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie.





4 — Objectifs du plan « Quantum Leap »

Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans1 au cours du cycle Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 %

1. Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans.

5 — Hypothèses du plan « Quantum Leap »

Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises ~4 % à 8 % p.a. Ratio combiné net ~95 % à 96 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Life Croissance des primes brutes émises ~3 % à 6 % p.a. Marge technique nette ~7,2 % à 7,4 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Investissements Rendement des actifs ~2,4 % à 2,9 %2 Groupe Croissance des primes brutes émises ~4 % à 7 % p.a. Ratio d’endettement financier ~25 % Croissance de la Value of New Business1 ~6 % à 9 % p.a. Ratio de coûts ~5,0 % Taux d’imposition ~20 % à 24 %

Valeur des affaires nouvelles après prise en compte de la marge de risque (« Risk margin ») et des impôts. Rendement annualisé moyen des actifs sur la durée du plan, dans les conditions économiques et financières prévalant à l’été 2019.

