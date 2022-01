Dans une étude consacrée au secteur de la réassurance, Berenberg a rehaussé son objectif de cours de 36 euros à 37 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur SCOR. Le bureau d'études prévient que les résultats du quatrième trimestre pourraient être supérieurs aux attentes grâce à un impact des catastrophes naturelles plus important. Il pense que la valorisation est attrayante, à 6,2 fois les bénéfices attendus en 2023 et à 1 fois la valeur comptable tangible.