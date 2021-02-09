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SCOR : Croissance des primes de 15,9% lors des renouvellements de janvier 2021

09/02/2021 | 07:20
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9 février (Reuters) - SCOR a publié mardi les résultats suivants:

* CROISSANCE DES PRIMES DE 15,9% LORS DES RENOUVELLEMENTS DE JANVIER 2021

* LES PRIMES AUGMENTENT DE 472 MLNS POUR ATTEINDRE 3,445 MDS, AVEC UNE HAUSSE TARIFAIRE MOYENNE DE 7,8%

* SCOR ANTICIPE UNE POURSUITE DE LAMÉLIORATION DU MARCHÉ LORS DES PROCHAINS RENOUVELLEMENTS EN 2021 ET EN 2022

* DANS L'ASSURANCE DE SPÉCIALITÉS, SCOR ENREGISTRE UNE CROISSANCE DES PRIMES BRUTES DE 16% SUR LANNÉE 2020

* SCOR CONFIRME LES HYPOTHÈSES PRÉSENTÉES LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS DE SEPTEMBRE 2020, AVEC NOTAMMENT UNE TENDANCE À LA BAISSE DU RATIO COMBINÉ, À 95% ET EN-DEÇÀ, POUR LEXERCICE COMPTABLE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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PER 2020 26,8x
Rendement 2020 6,62%
Capitalisation 5 058 M 6 088 M -
VE / CA 2020 0,36x
VE / CA 2021 0,34x
Nbr Employés 3 028
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Ecart / Objectif Moyen 22,6%
Ecart / Objectif Bas 1,03%
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