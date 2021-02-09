SCOR : Croissance des primes de 15,9% lors des renouvellements de janvier 2021

9 février (Reuters) - SCOR a publié mardi les
résultats suivants:
* CROISSANCE DES PRIMES DE 15,9% LORS DES RENOUVELLEMENTS DE
JANVIER 2021
* LES PRIMES AUGMENTENT DE 472 MLNS POUR ATTEINDRE 3,445
MDS,
AVEC UNE HAUSSE TARIFAIRE MOYENNE DE 7,8%
* SCOR ANTICIPE UNE POURSUITE DE LAMÉLIORATION DU MARCHÉ
LORS DES
PROCHAINS RENOUVELLEMENTS EN 2021 ET EN 2022
* DANS L'ASSURANCE DE SPÉCIALITÉS, SCOR ENREGISTRE UNE
CROISSANCE
DES PRIMES BRUTES DE 16% SUR LANNÉE 2020
* SCOR CONFIRME LES HYPOTHÈSES PRÉSENTÉES LORS DE LA JOURNÉE
INVESTISSEURS DE SEPTEMBRE 2020, AVEC NOTAMMENT UNE TENDANCE À
LA BAISSE DU RATIO COMBINÉ, À 95% ET EN-DEÇÀ, POUR LEXERCICE
COMPTABLE 2021
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(Rédaction de Paris)