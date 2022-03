SCOR Investment Partners a annoncé le lancement du fonds SCOR Infrastructure Loans IV, quatrième génération de ses stratégies de dette infrastructure « senior secured ». Classé article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) et crédité du label LuxFLAG Environment Applicant, ce fonds investira dans des projets qui apportent une contribution positive à l'environnement ou à la société.



Le fonds SCOR Infrastructure Loans IV, accessible aux investisseurs institutionnels, a reçu 150 millions d'euros d'engagements de la part de SCOR, l'investisseur de référence de la société de gestion, et cible une taille entre 750 millions et 1 milliard d'euros.



Le fonds a déjà investi dans cinq projets d'infrastructures diversifiés dans les secteurs des réseaux de fibre optique, des centres de données et du transport, pour un montant combiné proche de 100 millions euros. Ces premiers investissements, conjugués à un pipeline d'opportunités à venir très fourni, offrent aux investisseurs dans le fonds une phase de déploiement rapide.