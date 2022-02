SCOR Investment Partners franchit les 3 milliards de dollars sous gestion en ILS

et confirme son positionnement d’acteur de premier plan











SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, annonce que son activité de gestion sur le marché de la réassurance collatéralisée, communément appelés Insurance-Linked Securities (« ILS ») dépasse les 3 milliards de dollars d’actifs.







Ce succès repose notamment sur une forte collecte au cours l’année 2021 au sein de ses deux fonds phares : Atropos et Atropos Catbond, lancés respectivement en 2011 et 2013. Ainsi l’encours du fonds Atropos a progressé de 27% au cours de l’année 2021 pour s’établir à 1,400 millions de dollars à la fin de l’année. Celui du fonds Atropos Catbond a progressé de 92% pendant l’année pour s’établir à 831 millions de dollars au 31 décembre 2021.







La plateforme ILS de SCOR Investment Partners, sous la direction de Sidney Rostan, opère à Paris et à Londres et gère ou conseille des fonds domiciliés au Luxembourg et à Jersey, offrant une gamme de profils risque-rendement et de liquidité. SCOR Investment Partners conçoit également des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels.







Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Les dernières années difficiles sur le marché de l’ILS ont permis aux investisseurs de différencier les stratégies d’investissement proposées sur le marché. Dans ce contexte, notre approche de gestion, fondée sur des principes de transparence et de résilience, a particulièrement démontré sa pertinence. C’est donc légitimement que SCOR Investment Partners se place aujourd’hui parmi les 15 plus importants gérants sur le marché des ILS. »











- Fin -











Pour de plus amples informations, contactez Lauren Burns Carraud, Directrice Marketing et Communication,

+33 1 58 44 76 62, lburns@scor.com











A propos de SCOR Investment Partners







SCOR Investment Partners : financer, ensemble, le développement durable de la Société.







SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de six pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 5,5 milliards à fin décembre 2021. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 17,6 milliards à fin décembre 2021 (encours sous gestion de SCOR Investment Partners UK Ltd et engagements non tirés inclus).







Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com







Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement. SCOR Investment Partners SE décline toute responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation des informations contenues dans ce document. SCOR Investment Partners SE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’une décision, quelle qu’elle soit, prise sur la base de ces informations.