SCOR : absorbe le choc de la Covid

A l'occasion de sa Journée Investisseurs annuelle, le comité exécutif de SCOR, dirigé par Denis Kessler, fait le bilan de la première année du plan stratégique " Quantum Leap. Tout d'abord, le réassureur absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020.Les déclarations de sinistres en réassurance de dommages et de responsabilités se développent comme prévu.Ensuite, même si la faiblesse des taux d'intérêt crée un certain nombre de défis pour le secteur, Scor poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente qui a protégé la valeur de ses investissements depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19.Scor réinvestit sur les marchés du crédit et dans des actifs créateurs de valeur. Le groupe rappelle que sa création de valeur repose avant toute chose sur ses activités de souscription.Enfin, Scor a la conviction que le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités devrait connaître une croissance soutenue assortie d'une amélioration des termes et conditions tarifaires.Le groupe se dit bien placé pour bénéficier de l'amélioration du marché grâce à son niveau optimal de solvabilité et à la profondeur de son fonds de commerce dans le monde entier.