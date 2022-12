Communiqué de presse

23 décembre 2022 - N° 21

SCOR apporte son soutien à la science actuarielle

avec l’attribution des prix de l’actuariat

dans cinq pays en 2022

Chaque année depuis 1996, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays à travers le monde.

Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l’actuariat est financé par la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science présidée par André Lévy-Lang.

Les jurys des prix SCOR de l’actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse qu’ils utilisent et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion des risques.

En 2022, SCOR a décerné les prix de l’actuariat dans cinq pays : en Allemagne, en France, en Italie, en Suède et en Suisse.

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez soumettre votre thèse pour les Prix de l’actuariat 2023, merci de consulter www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat pour en savoir plus. Le thème du colloque qui se tiendra en France au mois de décembre 2023 portera sur les risques liés à la biodiversité.

Denis Kessler, président de SCOR, déclare : « Reconnus pour leur niveau d’excellence, les prix SCOR de l’actuariat récompensent depuis plus de vingt-cinq ans des travaux scientifiques innovants menés par de jeunes actuaires du monde entier. SCOR et sa Fondation d’entreprise pour la Science s’honorent de promouvoir l’émergence et la reconnaissance de jeunes talents actuariels avec ces prix, qui soutiennent de nouvelles réflexions sur l'analyse et la gestion des risques et attestent de l’engagement à long terme du Groupe en faveur de la recherche et du développement des connaissances. »

Laurent Rousseau, directeur général de SCOR, déclare : « En tant que praticiens experts du risque, les réassureurs s'appuient sur l'art et la science du risque pour repousser les frontières de l'assurabilité et protéger la société. Aujourd'hui, face à la nouvelle ampleur des menaces, le défi des réassureurs est d'innover pour mieux anticiper, et de promouvoir la culture du risque auprès du plus grand nombre. SCOR est fier de développer et encourager la recherche dans le domaine de la science actuarielle grâce à ses prix de l’actuariat, et ainsi de contribuer à l’amélioration de la connaissance et de la gestion des risques. »

Présentation des lauréats 2022 des prix SCOR de l’actuariat

Le 7 octobre à Zurich, Fabian Uffer, Chief Risk Officer de SCOR, a remis le prix de l’actuariat pour la Suisse. Le prix a été remis à Léonard Vincent, de l’Université de Lausanne, pour sa thèse de doctorat « Model Uncertainty, Tail Risk and Structured Reinsurance » (Incertitude du modèle, risque de queue de distribution et réassurance structurée).

Le 14 octobre à Stockholm, Svein Børre Solvang, directeur général de SCOR Sweden Re, Frieder Knüpling, directeur général de SCOR Life & Health et Rasmus Thunberg, de l’Association des actuaires suédois, ont remis le prix de l’actuariat pour la Suède lors de la conférence annuelle de SCOR Sweden Re. Le prix 2022 a été attribué à Lina Palmborg, de l’Université de Stockholm, pour son mémoire « Financial Position and Performance in IFRS 17 » (Situation financière et performance en IFRS 17).

Le 13 décembre à Paris, Denis Kessler, président de SCOR, a remis les prix 2022 pour la France à l’issue du colloque actuariat annuel, organisé en partenariat avec l’Institut des actuaires, en présence de Madame Laurence Bauduin, présidente de l’Institut des actuaires. François Hu, de l’Ecole nationale de la Statistique et de l’Administration économique (ENSAE), a reçu le Prix des Jeunes docteurs pour sa thèse « Semi-supervised Learning in Insurance: Fairness and Active Learning. » (Apprentissage semi-supervisé en assurance: l'équité et l'apprentissage actif). Le Prix des Jeunes actuaires a été attribué à Stella Jovet du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour son mémoire « Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique : application à un portefeuille ouragan mexicain. »

Le 14 décembre à Milan, Umberto Gavazzi, Deputy CEO Reinsurance P&C, et Nino Savelli, professeur à l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan et président du jury, ont remis les prix 2022 pour l’Italie. Les prix ont été décernés à Gabriele Omari de l’université de Trieste, pour sa thèse « Tariffazione equa di portafogli di contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili » (Juste prix des portefeuilles de contrats d'assurance-vie avec participation aux bénéfices), et Andrea Santoro de l’Université de Rome « La Sapienza », pour sa thèse « Sulla stima delle frequenze di riscatto: evoluzioni metodologiche per l’analisi del Dynamic PolicyHolder Behavior » (Sur l'estimation des fréquences de rachat : évolutions méthodologiques pour l'analyse du comportement dynamique des assurés).

Le 15 décembre à Cologne, Frieder Knüpling, directeur général de SCOR Life & Health, a remis les prix de l’actuariat pour l’Allemagne. Les lauréats 2022 sont Mark Kiermayer de l’Université d’Ulm, pour sa thèse « Machine and Deep Learning in Present Actuarial Challenges » (L'apprentissage automatique et profond dans les défis actuariels actuels), Simon Schnürch de TU Kaiserslautern, pour sa thèse « Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks » (Modélisation de la mortalité : Apprentissage automatique et chocs de mortalité) , et Arne Freimann l’Université d’Ulm, pour sa thèse « Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market » (Tarification, couverture et rôles des différents acteurs du marché du transfert du risque de longévité).

Les travaux primés peuvent être consultés sur notre site sur les pages dédiées aux prix de l’actuariat :

https://www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat

Les prix SCOR de l’actuariat seront de nouveau décernés l’année prochaine. Les jurys encouragent vivement les chercheurs et doctorants à soumettre leurs travaux en vue de l’attribution des prix 2023.

