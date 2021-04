SCOR: chute de 72% du résultat net trimestriel

Scor a publié ce matin un résultat net au premier trimestre 2021 de 45 millions d'euros, en chute de 72,2%. Les primes brutes émises pour l’ensemble du groupe ont atteint 4,125 milliards d'euros, en hausse de 5,6 % à taux de change constants sur un an (-0,8 % à taux de change courants). Pour Scor Global P&C, elles sont en hausse de 10,3% à 1,85 milliard d'euros, quand celles de Global Life ont progressé de 2,1%. L'impact de la Covid-19 s'élève à 162 millions d'euros pour l'activité de réassurance vie, dont 145 millions issus du portefeuille de mortalité aux États-Unis.



Les capitaux propres du réassureur atteignent 6,277 milliards d'euros au 31 mars 2021, en hausse de 100 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020. Le ratio d'endettement financier s'élève à 28,3 %, en légère amélioration de 0,2 point.



Le ratio de solvabilité estimé du Groupe s'établit à 232 % au 31 mars 2021 et dépasse ainsi la plage de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan stratégique " Quantum Leap ". L'amélioration de la solvabilité par rapport au 31 décembre 2020 s'explique par la remontée des taux d'intérêt et par une bonne performance opérationnelle.