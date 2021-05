SCOR : UBS reste à la Vente

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 25,40 euros sur Scor après l'annonce de la nomination de Laurent Rousseau au poste de Directeur général. Tout en reconnaissant les succès stratégiques de Denis Kessler, le bureau d'études considère cette annonce comme positive étant donné qu'il règle le problème de gouvernance d'entreprise qu'il avait souligné en séparant les rôles de Directeur général et de président du conseil d'administration, 12 mois plus tôt que ce qui avait été annoncé précédemment.



Le broker a en outre une excellente opinion de Laurent Rousseau, alors que le candidat prévu initialement n'avait pas fait ses preuves dans le secteur. " Il est bien connu des analystes, et il est apparu comme quelqu'un de diligent, réfléchi et possédant une solide connaissance du secteur ", précise UBS.