SCOR : nomme un nouveau Directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scor a annoncé la nomination de Ian Kelly, actuellement Responsable des Relations Investisseurs, au poste de Directeur financier, à compter du 2 octobre 2020. Ian Kelly rejoindra, à compter de cette date, le Comité exécutif du réassureur. Mark Kociancic a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière, après avoir mené avec succès sa mission de Directeur financier depuis 2013 et assumé plusieurs responsabilités dans la fonction Finance depuis qu’il a rejoint Scor en 2006.À la suite de l'acquisition de Revios par Scor, Ian Kelly est nommé en 2007 Directeur financier au Royaume-Uni. En 2009, il est nommé " Director of General Accounting and Group Reporting ", en charge de la consolidation pour le reporting financier du groupe. Ian Kelly a ensuite conforté son expérience en matière stratégique, réglementaire et financière en devenant dès 2011 " Head of Group Financial Planning and Analysis ". En sus de ses responsabilités en matière de planification financière, Ian Kelly est nommé " Head of Investor Relations " du groupe en 2016.