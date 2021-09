Communiqué de presse

3 Septembre 2021

SCOR salue la décision de Fitch de confirmer la

note de solidité financière du Groupe à « AA- »

et sa perspective à « stable »

SCOR a été informé de la décision de l’agence de notation Fitch de confirmer la note de solidité financière du Groupe à « AA- » et sa perspective à « stable ».

Selon Fitch, cette décision reflète « le profil commercial favorable de SCOR au sein du secteur mondial de la réassurance, sa capitalisation très robuste et la résilience de sa rentabilité malgré les tensions dues à la pandémie. »

Fitch souligne que le profil commercial « aa- » de SCOR découle de sa taille et de son positionnement concurrentiel, et « reflète le fait que SCOR appartient au petit cercle des réassureurs mondiaux qui disposent de la taille et de la solidité financière pour accéder aux programmes de réassurance de la plus haute qualité. »

En outre, « la très forte capitalisation de SCOR est l’un des atouts clés justifiant cette notation » et le ratio PRISM demeure à un niveau très élevé.

L’agence mentionne que la rentabilité a été affectée en 2020 par les provisions pour sinistres liés à la pandémie de COVID-19, tout en demeurant gérable pour SCOR. Fitch estime même que « les objectifs communiqués par SCOR pour 2021 d’un ratio combiné normalisé de 95 % au plus en réassurance non-vie et d’une marge technique de 5 % en réassurance vie, éléments clés de l’estimation de la rentabilité future du groupe, sont à sa portée. »

Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, déclare : « Nous saluons la confirmation par Fitch de la note de solidité financière de SCOR “AA-” et de sa perspective “stable”. Cette décision témoigne de la solidité du business model de SCOR et de sa capacité à absorber les chocs, tout en assurant un niveau élevé de liquidité et une forte solvabilité. Le Groupe aborde l’avenir avec confiance, prêt à tirer parti d’un marché qui s’améliore et offre des opportunités de croissance créatrices de valeur pour ses actionnaires sur le long terme. »

Le communiqué de presse publié par Fitch peut être consulté sur le site Internet de l’agence, à l’adresse suivante : www.fitchratings.com.

