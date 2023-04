Scor : A suivre aujourd'hui

Pour l’année 2023, SCOR se donne deux objectifs d’égale importance. Le premier est un objectif financier : un taux de croissance de sa Valeur Économique mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17, entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, de 700 points de base au-dessus du taux sans risque à hypothèses économiques de taux d’intérêt et taux de change constantes. Le second est un objectif de solvabilité : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. En 2023, le ratio de solvabilité devrait se maintenir dans le haut de la plage optimale.



À partir du premier trimestre 2023, le Groupe publiera ses résultats financiers selon la nouvelle norme comptable IFRS 17. Cette transition permet notamment à SCOR de dévoiler la pleine valeur de son portefeuille de risques, en particulier en réassurance vie, grâce à l'introduction de la marge sur services contractuels (" Contractual Service Margin " ou CSM) qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus en se fondant sur des règles strictes et auditées.



Avec les fonds propres (" Equity "), la CSM est l'une des deux composantes de la Valeur Économique du Groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17.



La croissance de la Valeur Économique reflète non seulement le résultat de l'exercice courant mais aussi la création nette de valeur associée à l'activité de souscription de l'année, via la génération de CSM sur les nouvelles affaires.





La Valeur Économique du Groupe au 31 décembre 2022 mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 est estimée à 8,7 milliards d'euros. Cela représente une Valeur Économique par action d'environ 48 euros.



SCOR publiera chaque trimestre l'évolution de sa Valeur Économique ainsi que sa décomposition en fonds propres et CSM.