Scor : A suivre aujourd'hui

Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (Atlas Capital DAC Series 2023-1), qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 75 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte s’étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Cette émission a reçu l’agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.



La taille de l'obligation catastrophe a été ajustée en lien avec la réduction significative des expositions CAT du réassueurs au cours des 18 derniers mois. Scor juge être ainsi en position idéale pour tirer profit des conditions de marché attrayantes en réassurance CAT en 2024 et au-delà.